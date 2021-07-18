В Крыму жару сменят грозовые дожди

Новости

В Москве мошенник обманул 13 человек, желающих устроиться охранниками 14:37
Эксперт рассказал, кому легче получить кредит 14:05
За время пандемии в Британии вырос уровень смертности от алкоголя 13:58
Правительство выделит регионам более 3 млрд рублей на строительство дорог 13:36
Кабмин выделил регионам 50 млрд рублей на укрепление финансовой стабильности 13:09
Доступ на санаторно-курортные пляжи в России ограничили до весны 13:02
В Европе спрогнозировали очередной пик заболеваемости COVID-19 к началу августа 12:35
Хинштейн просит обжаловать домашний арест сбившей детей девушки 12:25
Уточнен порядок проведения обследований для переболевших COVID-19 12:23
МЧС предлагает смягчить правила разведения костров на дачных участках 12:11
Оперштаб: в Москве выявлено 4 357 новых случаев COVID-19 11:38
Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником 11:25
В Москве продлен "оранжевый" уровень погодной опасности 10:13
Памятник генералу Конфедерации убрали с площади у мэрии в Луизиане 09:59
Facebook жестко ответил на замечания Байдена 09:42
Четыре человека были ранены во время бейсбольного матча в Вашингтоне 09:26
Минпромторг не будет запрещать одноразовый пластик 09:20
Оргкомитет Токио-2020 рассказал о 10 положительных тестах на COVID-19 09:09
Стало известно, почему треть россиян не хотят работать 4 дня в неделю 09:04
Собянин: Вакцина эффективна и против штамма "Дельта" 08:56
В Британии отказались от массовой вакцинации детей против COVID-19 08:45
Доктор Мясников объяснил, зачем прививаться переболевшим коронавирусом 08:35
У пострадавших при столкновении поездов в Приамурье тяжелых травм нет 08:32
Махачев досрочно победил Мойзеса на турнире UFC в Лас-Вегасе 08:22
Роспотребнадзор: Заразные штаммы коронавируса вытесняют другие 07:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
18.07.2021 15:44
Рубрика: Общество

В Крыму жару сменят грозовые дожди

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В ближайшие два дня воздушные массы тропических широт продолжат определять погоду в Крыму, из-за чего температура продолжит на семь-восемь градусов превышать среднюю многолетнюю. В западных, центральных и южных районах Крыма объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Но уже в среду на полуострове станет прохладнее, и пройдут дожди - сообщают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Крыму аномальная жара привела к перебоям в энергоснабжении

- В понедельник в Крыму сохранится сухая и очень жаркая погода, - рассказали в гидрометцентре. - Лишь во второй половине дня 20 июля атмосферный фронт принесет отдельные грозовые дожди на северо-западные районы полуострова. Температура воздуха ночью - 17-22 градуса, на южном и восточном побережье 23-28, а днем - от 32 до 37 градусов жары.

В среду 21 июля кратковременные дожди с грозами пройдут по всему полуострову, а ветер сменит направление с северо-восточного на северо-западное скоростью 7-12 метров в секунду. При грозах он будет усиливатся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха понизится на два-четыре градуса и будет достигать днем 26-31 градуса.

Накануне, 17 июля, средняя суточная температура воздуха 17 июля в Симферополе зафиксирована на уровне 28,9 градуса, что на 8,2 выше средней многолетней.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

ОПЕК+ договорились об условиях дальнейшего роста добычи нефти
Выявлять нетрезвых водителей будут новые приборы
Хинштейн просит обжаловать домашний арест сбившей детей девушки
Стало известно, почему треть россиян не хотят работать 4 дня в неделю
Число жертв наводнения в Германии выросло до 156
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19