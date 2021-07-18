В Крыму жару сменят грозовые дожди

В ближайшие два дня воздушные массы тропических широт продолжат определять погоду в Крыму, из-за чего температура продолжит на семь-восемь градусов превышать среднюю многолетнюю. В западных, центральных и южных районах Крыма объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Но уже в среду на полуострове станет прохладнее, и пройдут дожди - сообщают синоптики Крымского гидрометцентра.

- В понедельник в Крыму сохранится сухая и очень жаркая погода, - рассказали в гидрометцентре. - Лишь во второй половине дня 20 июля атмосферный фронт принесет отдельные грозовые дожди на северо-западные районы полуострова. Температура воздуха ночью - 17-22 градуса, на южном и восточном побережье 23-28, а днем - от 32 до 37 градусов жары.

В среду 21 июля кратковременные дожди с грозами пройдут по всему полуострову, а ветер сменит направление с северо-восточного на северо-западное скоростью 7-12 метров в секунду. При грозах он будет усиливатся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха понизится на два-четыре градуса и будет достигать днем 26-31 градуса.

Накануне, 17 июля, средняя суточная температура воздуха 17 июля в Симферополе зафиксирована на уровне 28,9 градуса, что на 8,2 выше средней многолетней.