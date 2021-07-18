Воспитавшая 83 ребенка жительница Ростовской области отметила юбилей

Жительнице Ростовской области Татьяне Сорокиной, являющейся, пожалуй, самой многодетной мамой нашей страны, исполнилось 70 лет. Она воспитала 83 ребенка, из которых сама родила только двух. Остальные усыновленные и приемные. И все они зовут ее "мама". Сейчас у нее уже 50 внуков и 12 правнуков. "РГ" побывала на юбилее Татьяны Васильевны.

- Я никогда никого не приглашаю, все приезжают сами. Конечно, все не смогут добраться одновременно. У нас праздники на несколько дней растягиваются. Но рада буду всем и каждому без исключения. Сколько приедет - все мои, - улыбается именинница, в руках у которой не смолкает телефон.

Столы вынесли во двор и расставили в виде буквы П. Готовить на большое количество гостей здесь дело привычное. Еда простая и сытная, без изысков. В двух 40-литровых кастрюлях булькает мясо с картошкой. Пирожки с повидлом в огромном тазу. Минералку и лимонад закупили оптом. На празднике ни капли спиртного. Здесь никто не пьет. "Ой, Гена, я думала, ты не приедешь. Поменялся на работе? Вот умничка!" - улыбается мама Таня, принимая очередной букет от сына Геннадия. Он был усыновлен в числе первых 30 лет назад.

Здесь всегда слышны детские голоса. Конечно, повзрослев, птенцы вылетают из сорокинского гнезда. И строят свою взрослую жизнь. Сейчас в доме постоянно проживают 24 человека. Ежедневно уходит десять буханок хлеба, пара ведер картошки и минимум полкило сахара. Чтобы на раз сварить кашу, нужно 12 литров молока. Если в меню пюре с селедкой, рыбы нужно не меньше четырех кг. Если решат блинчики или оладушки состряпать - готовь килограммов шесть муки на один замес.

- У меня мамочка одна-единственна, самая любимая - мама Таня. Другой я не знаю и знать не хочу, - не устает повторять Александра Сорокина, первая приемная дочь Сорокиных. И так говорят все остальные дети.

Поселок Рассвет Аксайского района находится неподалеку от Ростова. Сорокиных там знают все. У них большой двухэтажный просторный дом площадью 280 квадратных метров, обшитый сайдингом. На участке детская площадка, есть огород и фруктовые деревья. Самой старшей дочери Анне 51 год (она и сама создала приемную семью), самой младшей Таисии семь, она инвалид с синдромом Дауна.

Всю жизнь мама Таня в окружении детворы. Не сосчитать, сколько раз она шла в первый класс, сколько на выпускной.

- Это внучек Андрюша, он 48-й! А это Диана - 50-я внучечка. На днях в Кропоткине правнук 12-й родился. Вот радость-то! - радостно делится семейными новостями юбилярша. - А старшему моему внуку Андрею уже 32 года. В Москве водителем работает.

Примечательно, всех своих многочисленных детей, внуков и правнуков Татьяна Васильевна знает по именам и наизусть помнит дни рождения каждого. Большинство детей стали Сорокиными. Даже те, над кем оформляли опекунство. По собственному желанию они меняли не только фамилии, но и отчества.

- У нас две Ирины Михайловны, две Светланы Михайловны, три Сергея Михайловича, три Александра Михайловича, два Ильи Михайловича. И все они Сорокины. Кроме них другие имена без повторов. Тоже Сорокины.

У нас две Ирины Михайловны, две Светланы Михайловны, три Сергея Михайловича, три Александра Михайловича, два Ильи Михайловича

Благородное дело избавления России от сиротства Татьяна Сорокина начала вместе со своим супругом Михаилом в 70-е годы прошлого века. Они всегда мечтали о большой семье. Поженились 17 июля 1969 года, на следующий день после 18-летия Татьяны. Первой родилась дочь Анна, потом на свет появился Василий, но у него выявили серьезное генетическое заболевание. Поэтому супруги решили больше не испытывать судьбу, но почувствовали в себе силы и желание дарить любовь обездоленным сиротам. Независимо от возраста, национальности и диагнозов. Сейчас Василию 47 лет. Он незрячий инвалид с рядом заболеваний, нуждающийся в постоянном уходе.

Среди усыновленных и взятых под опеку детей есть и брошенные в роддомах инвалиды, и отказники, которых возвращали в детдома бывшие приемные родители (таких, к слову, человек пятнадцать). Есть и те, кто уже подростками сами приезжали к Сорокиным, узнав, что здесь дадут приют каждому. Детей принимали, спасали, лечили, делали операции. Многим в результате удалось снять инвалидность.

Конечно, на их пути было много сложностей. Денег порой не хватало. Помогали добрые люди, благотворительные организации, фонды.

В 1989 году Сорокины официально открыли семейный детский дом, первый на Дону. А в 2004-м их семья получила статус приемной. Восемь лет назад главы семьи не стало. И все хлопоты легли целиком на вдову. Но она не пала духом. И продолжает воспитывать детей.

- С мужем у нас было 73 ребенка. Сейчас их 83, - говорит Татьяна Васильевна. - Все 83 - мои, родные. Я не делю их на своих и приемных и всех люблю одинаково.

Татьяна Сорокина уверена: на этом не остановится.