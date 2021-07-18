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18.07.2021 19:50
Рубрика: Власть

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать ролик на канале Пушкова

Текст: Юлия Акиньшина

Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала российского сенатора Алексея Пушкова. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Сайт российской правозащитной организации заблокирован Роскомнадзором

В сообщении ведомства отмечается, что подобные действия администрации Google LLC нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, а также вступают в противоречие с действующими положениями Конституции и законов РФ.

Видеохостинг удалил выпуск программы "Постскриптум", который был размещен на официальном канале "Алексей Пушков".

В сообщении отмечается, что YouTube чаще других иностранных сервисов ограничивает доступ к материалам российских СМИ. Всего выявлено около 30 случаев цензуры российских изданий и информационных ресурсов, среди которых Russia Today, "Россия 24", "НТВ", "ТВЦ", "ВЗГЛЯД" и иные российские издания.

Кроме того, YouTube является лидером по количеству неудаленного противоправного контента. Роскомнадзор направил администрации компании Google LLC более 24 тысяч требований удалить размещенный на видеохостинге запрещенный контент.

По результатам мониторинга администрацией видеохостинга не удалено около 5 тысяч запрещенных материалов. Значительная часть из них содержит материалы экстремистских и террористических организаций, запрещенных на территории РФ и в других странах мира, пронаркотический и другой социально опасный контент.

В отношении Google LLC с начала года составлено 11 протоколов за неудаление упомянутых противоправных материалов. Судом к сегодняшнему дню рассмотрены три протокола, сумма штрафов составляет шесть миллионов рублей.

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