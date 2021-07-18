Роспотребнадзор: Ситуация с COVID-19 позволяет проводить выборы

Все, кто будет работать в помещениях избирательных участков на выборах 17-19 сентября, должны быть вакцинированы от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании ЦИК России. Рекомендация касается и членов избиркомов, и наблюдателей.

Анна Попова: Ряд европейских стран следует примеру России и проводит голосование не в один, а в несколько дней. Фото: Александр Корольков/РГ

"Сегодня в стране и в мире крайне напряженная, крайне сложная и, к сожалению, не очень хорошо прогнозируемая ситуация с развитием эпидпроцесса", - заявила Попова. По ее оценке, кампания по выборам депутатов Госдумы стартовала на довольно высоких цифрах заболеваемости коронавирусом, но имеющиеся инструменты по борьбе с инфекцией позволяют начать эту работу.

Для того чтобы процесс был безопасным для всех участников, ЦИК и Роспотребнадзор разработали ряд рекомендаций в рамках соглашения, которое они заключили еще в прошлом году. "Я хочу отметить, что новой является рекомендация вакцинировать всех, кто будет на избирательном участке находиться в течение рабочего дня или в течение продолжительного периода в течение рабочего дня", - сообщила Анна Попова. Она уточнила, что речь идет и о членах избирательных комиссий, и о наблюдателях.

"Контактов с этими людьми будет очень много у тех, кто придет голосовать. Нам нужно защитить тех, кто будет находиться на избирательных участках, и тех, кто придет голосовать. Сегодня, в отличие от прошлого года, такой инструмент защиты у нас есть - у нас есть вакцина", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Попова призвала членов избиркомов и будущих наблюдателей заняться этим вопросом уже сейчас, чтобы успеть сделать прививку за оставшееся до голосования время. "Очень важно, чтобы мероприятие такого масштаба, которое охватывает все взрослое население РФ, прошло на главном принципе, который в стране у нас существует и который мы должны реализовать, - сохранения здоровья и жизни граждан. И обеспечения безопасности для здоровья граждан в период голосования", - заявила Анна Попова.

В этом году, как и в прошлом, выборы будут трехдневными. "Наша находка прошлого года также помогла сохранить жизнь и здоровье и избежать инфицирования, избежать большого скопления людей. Хочу отметить, что целый ряд европейских государств следует этому же принципу и проводит голосование не в один день, а в несколько", - добавила она.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, все члены комиссии очень ответственно отнеслись к выполнению антиковидных рекомендаций. "Я, например, ревакцинирована и уже давно", - сообщила она. "Понимаем, что это (вакцинация. - Прим. "РГ") процесс добровольный, но я не устаю повторять каждый раз, пытаюсь объяснить, насколько это важно для безопасности каждого из нас, члена комиссии, семей, близких, наших избирателей", - подчеркнула Памфилова. Она добавила, что в самом Центризбиркоме антитела к коронавирусу есть у 74% сотрудников.

Все, кто будет работать на избирательных участках 17-19 сентября, должны быть вакцинированы от коронавируса. И члены комиссий, и наблюдатели

Глава комиссии напомнила, что в прошлом году выборы также проводились в условиях пандемии и с соблюдением мер безопасности. "Мы надеемся, что дальше этот опыт будем развивать, убедились в эффективности использования при голосовании всех средств индивидуальной защиты - масок, перчаток, антисептиков", - сказала она.

Кроме того, в этот раз комиссиям на местах предоставлена возможность закупить защитные экраны и перегородки, чтобы снизить риск заражения в процессе голосования. Им также рекомендовано использовать "в первую очередь бесконтактный способ взаимодействия между всеми участниками избирательного процесса". "Мы не знаем, как долго, в каких формах будет развиваться пандемия - год, два, три. Жизнь не может остановиться, мы должны жить, все социально-культурные, политические процессы в обществе должны идти. И мы должны адаптироваться к этому, чтобы по нашей линии не страдали необходимые процессы", - подчеркнула Элла Памфилова.

Глава ЦИК на заседании в пятницу также ответила на критику ряда СМИ по поводу организации видеонаблюдения на участках в этом году. Ранее комиссия приняла постановление, согласно которому трансляция с них будет идти только на служебном портале, доступном участникам выборов. Открытой трансляции для всех желающих не будет. В комиссии это объяснили соображениями экономии и посоветовали заинтересованным гражданам обращаться в центры по наблюдению, которые будут работать во всех регионах и тоже получат доступ к трансляции.

"У нас к ресурсу, на который будут идти трансляция и запись, допущены все участники избирательного процесса. Все партии, у них будет доступ, и их право этот доступ открывать своим представителям, включая тех наблюдателей, которых они определят для того, чтобы они следили по видео, будучи не в участке", - заявила Элла Памфилова. "Хочу еще раз сказать, мы не сужаем, а расширяем возможности видеонаблюдения, - подчеркнула она. - Никогда так много не охватывалось участков, не было такого беспрецедентного охвата, как сейчас".

По словам главы ЦИК, своим решением комиссия "просто оптимизирует этот процесс, делает его адресным и ответственным". "И у каждого, я еще раз повторю, есть возможность в этом процессе поучаствовать", - добавила она. Что же касается необоснованной критики в адрес системы видеонаблюдения на думских выборах, то Центризбирком проанализирует "весь поток истерической лжи" и "передергиваний", а затем подготовит развернутое, аргументированное заявление по этому поводу.

Отметим, что видеонаблюдением будут охвачены порядка 50 тысяч участков, на которых голосуют 80% российских избирателей.

Тем временем

Центризбирком завершил первый этап работы с партиями на выборах в Госдуму: заверил списки всех 15 политических сил, принявших решение побороться за депутатские мандаты. В пятницу эту процедуру прошли Партия Роста и "Зеленая альтернатива", в субботу - "Яблоко", "Зеленые", Партия пенсионеров и Российский общенародный союз (РОС). Теперь все они могут приступать к регистрации федеральных списков в ЦИК и одномандатников в соответствующих округах. При этом 14 партий могут делать это без сбора подписей, а РОС должен будет заручиться поддержкой избирателей. Для регистрации партийного списка необходимо собрать минимум 200 тысяч подписей, одномандатникам - по 3% от числа избирателей округа.

Открывает новый этап ЛДПР - уже в понедельник Центризбирком рассмотрит вопрос о регистрации ее федерального списка.