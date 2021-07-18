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18.07.2021 07:57
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: заразные штаммы коронавируса вытесняют другие

Текст: Елена Манукиян

При появлении более заразных штаммов коронавируса, предыдущие его мутации постепенно исчезают. Об этом заявил руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов, пишет РИА Новости.

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"Более заразные варианты коронавируса вытесняют другие", - сказал он.

Семенов пояснил, когда появляется более агрессивный вариант вируса, то он заражает больше людей. В это время другие виды начинают распространяться медленнее и в какой-то момент перестают размножаться вовсе.

Эпидемиолог подчеркнул, что усиление заразности вируса не говорит о том, что он вызывает более тяжелое течение заболевания.

По его словам, идеальный паразит не стремится убить своего хозяина. Он также напомнил, что в природе существует много разных сезонных коронавирусов, которыми люди всегда болели и от которых никто никогда не умирал.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на территории России сегодня доминирует штамм коронавируса "Дельта", который отличается от "уханьского" варианта повышенной заразностью. Сегодня он также циркулирует почти в 100 странах мира.

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