Россиянам пообещали арктическое вторжение и мозаичный град

Новости

В Европе спрогнозировали очередной пик заболеваемости COVID-19 к началу августа 12:35
Хинштейн просит обжаловать домашний арест сбившей детей девушки 12:25
Уточнен порядок проведения обследований для переболевших COVID-19 12:23
МЧС предлагает смягчить правила разведения костров на дачных участках 12:11
Оперштаб: в Москве выявлено 4 357 новых случаев COVID-19 11:38
Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником 11:25
В Москве продлен "оранжевый" уровень погодной опасности 10:13
Памятник генералу Конфедерации убрали с площади у мэрии в Луизиане 09:59
Facebook жестко ответил на замечания Байдена 09:42
Четыре человека были ранены во время бейсбольного матча в Вашингтоне 09:26
Минпромторг не будет запрещать одноразовый пластик 09:20
Оргкомитет Токио-2020 рассказал о 10 положительных тестах на COVID-19 09:09
Стало известно, почему треть россиян не хотят работать 4 дня в неделю 09:04
Собянин: Вакцина эффективна и против штамма "Дельта" 08:56
В Британии отказались от массовой вакцинации детей против COVID-19 08:45
Доктор Мясников объяснил, зачем прививаться переболевшим коронавирусом 08:35
У пострадавших при столкновении поездов в Приамурье тяжелых травм нет 08:32
Махачев досрочно победил Мойзеса на турнире UFC в Лас-Вегасе 08:22
Роспотребнадзор: Заразные штаммы коронавируса вытесняют другие 07:57
В NASA рассказали о новых местах утечки воздуха на МКС 07:33
Юрист рассказала, как не остаться без наследства 07:26
Пострадавшие при столкновении поездов в Приамурье доставлены в Зею 06:21
Кардиолог рассказал о внезапном сигнале скорого инфаркта 06:05
Из-за наводнения отменили поезда из Германии в Чехию 05:08
В Якутии из-за лесных пожаров приостановлена работа паромов 04:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
18.07.2021 12:02
Рубрика: Общество

Россиянам пообещали арктическое вторжение и мозаичный град

Текст: Ольга Игнатова
Холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, начнет прорываться в центр европейской территории уже во второй половине понедельника, сообщил на своей странице в Instagram ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Фото: Евгений Биятов \ РИА Новости Фото: Евгений Биятов \ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов \ РИА Новости

Погода начнет портиться. Как отмечает синоптик, в небе вырастут "башенки" грозовых облаков высотой до 12 км, сопровождаемых молниевыми разрядами, интенсивными залповыми ливнями, мозаичным градом диаметром до 1-3 см и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Наиболее сложные метеоусловия прогнозируются в период с 09:00 до 21:00.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
В Москве продлен "оранжевый" уровень погодной опасности

Дожди понизят температуру воздуха. Если в первой половине дня воздух еще успеет прогреться до 30 градусов, но после дождей температура понизится до плюс 25-ти.

Во вторник инициативу в атмосфере перехватит восточное крыло антициклона, благодаря чему постепенно распогодится, а северные ветры принесут более свежий воздух. Но вот в среду и четверг московский регион пересечет уже полярный фронт. Днем в среду ожидается плюс 21-26 градусов и плюс 19-24 в четверг.

В конце недели погоду вновь будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому в пятницу и в выходные дни будет умеренно тепло. Правда по ночам совсем свежо - плюс 10-15 градусов. А днем - плюс 21-26 градусов, что соответствует многолетней норме июля.

Общество Ежедневник Погода

Главное сегодня

Собянин: Вакцина эффективна и против штамма "Дельта"
Пушков высмеял планы Киева подружиться с Китаем назло Западу
Стало известно, почему треть россиян не хотят работать 4 дня в неделю
Саакашвили рассказал о планах США захватить Донецк в 2014 году
Махачев досрочно победил Мойзеса на турнире UFC в Лас-Вегасе
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19