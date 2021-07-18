Россиянам пообещали арктическое вторжение и мозаичный град

Холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, начнет прорываться в центр европейской территории уже во второй половине понедельника, сообщил на своей странице в Instagram ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Погода начнет портиться. Как отмечает синоптик, в небе вырастут "башенки" грозовых облаков высотой до 12 км, сопровождаемых молниевыми разрядами, интенсивными залповыми ливнями, мозаичным градом диаметром до 1-3 см и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Наиболее сложные метеоусловия прогнозируются в период с 09:00 до 21:00.

Дожди понизят температуру воздуха. Если в первой половине дня воздух еще успеет прогреться до 30 градусов, но после дождей температура понизится до плюс 25-ти.

Во вторник инициативу в атмосфере перехватит восточное крыло антициклона, благодаря чему постепенно распогодится, а северные ветры принесут более свежий воздух. Но вот в среду и четверг московский регион пересечет уже полярный фронт. Днем в среду ожидается плюс 21-26 градусов и плюс 19-24 в четверг.

В конце недели погоду вновь будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому в пятницу и в выходные дни будет умеренно тепло. Правда по ночам совсем свежо - плюс 10-15 градусов. А днем - плюс 21-26 градусов, что соответствует многолетней норме июля.