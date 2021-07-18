Росстат: Лишь 44% россиян удовлетворены своим заработком

Лишь 44% россиян удовлетворены своими заработками, при этом больше всего россиянам на своей работе нравятся режим работы, выполняемые обязанности и условия труда. Об этом говорится в исследовании, проведенным Росстатом.

В материалах отмечается, что еще 47,1% опрошенных - не вполне довольны заработком, а 8,8% - совсем не довольны. При этом мужчины в целом больше женщин говорят о довольстве зарплатой - 46,4% против 41,3%.

"Большинство россиян (82,8%) удовлетворены своим режимом работы, еще 15,4% россиян не вполне довольны, а остальные совсем не удовлетворены графиком. Выполняемыми обязанностями на работе довольны 77,1%, не вполне довольны - 20,9%, а вообще не удовлетворены - 1,9%", - отмечается в исследовании.

О полном моральном удовлетворении от работы говорили 74% опрошенных, еще 22,1% респондентов заявили, что не совсем довольны, остальные 2,4% россиян совсем не получают морального удовлетворения.