Сирия и Китай договорились о сотрудничестве во всех сферах

В частности, речь шла об участии Сирии в инициативе "Пояс и путь". Как отметил Ван И, Пекин заинтересован в присоединении Дамаска к этому евразийскому проекту из-за местоположения Сирии, имеющей выход к восточному Средиземноморью.

Кроме того, глава китайского МИД подчеркнул, что Пекин выражает категорическое неприятие вмешательства извне во внутренние дела сирийского народа и всего, что затрагивает суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Также Ван И передал Башару Асаду поздравления с переизбранием в конце мая на пост президента от председателя КНР Си Цзиньпина.

В ответ Асад заявил, что безоговорочно поддерживает Пекин по вопросам, связанным с Тайванем, Синьцзяном и Гонконгом.

В ходе переговоров были намечены и основные пункты развития сотрудничества двух стран. В частности, китайская сторона заявила о готовности помочь в борьбе с терроризмом, а также - о продолжении поставок вакцин от коронавируса.

Кроме того, Китай, по словам главы МИД КНР, поддержит Сирию в противодействии односторонним санкциям и поможет смягчить гуманитарные проблемы, а плюс к этому - в процессе послевоенного восстановления.

Между тем, для восстановления Сирии, по подсчетам Всемирного банка, сделанным в 2018 году, требуется порядка 400 миллиардов долларов. С учетом кризисной ситуации в сирийской экономике взять такие деньги внутри страны неоткуда. И Китай в данном случае может выступить сильным инвестором. В частности, в рамках переговоров о присоединении Сирии к инициативе "Пояс и путь", которые начались задолго до визита Ван И, Дамаск обсуждал с Пекином инвестиции в строительство транссирийских автомобильных и железнодорожных магистралей, а также - в реконструкцию морских портов Латакия и Тартус, об этом сообщает журнал The Diplomat.

Впрочем, говорить о реальных объемах китайских вложений в Сирию пока рано, поскольку есть ряд факторов, которые могут сказаться на этом процессе негативно. Во-первых, Китай в последние годы после ухудшения отношений с США уменьшил размеры зарубежных инвестиций, за исключением тех регионов, где идет активная работа китайских компаний. Но Сирия как раз не является таким регионом. Во-первых, обстановка в стране пока что оставляет желать лучшего в плане безопасности, причем ряд сирийских регионов фактически неподконтролен Дамаску. Кроме того, Сирия находится под международными санкциями, что может отпугнуть китайские банки. И, наконец, Сирия для Китая - непредсказуемый проект, где Пекин не имеет большого влияния, а значит, не сможет контролировать происходящее.