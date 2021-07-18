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18.07.2021 00:25
Рубрика: Общество

Скончался экс-глава ФАПСИ Александр Старовойтов

На 81-м году жизни скончался бывший гендиректор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ), Герой России Александр Старовойтов, передает РИА Новости.

Свои соболезнования по этому поводу выразил глава правительства России Михаил Мишустин.

"Александр Владимирович многое сделал для развития отечественной науки, укрепления обороноспособности нашей страны, - говорится в телеграмме, направленной из аппарата правительства. - Именно он стоял у истоков создания ФАПСИ - одной из крупнейших российских спецслужб".

Александр Старовойтов в 1983-1986 годах работал гендиректором НПО "Кристал", руководил и участвовал в разработках систем обеспечения информационной безопасности. С 1991 по 1998 годы был председателем Комитета правительственной связи при президенте СССР. С этого же года Старовойтов возглавил ФАПСИ и сделал его одной из крупнейших спецслужб страны. В 1999 году он получил звание Героя РФ.

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