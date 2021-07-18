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18.07.2021 09:04
Рубрика: Экономика

Стало известно, почему треть россиян не хотят работать 4 дня в неделю

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россияне опасаются, что при четырехдневной рабочей неделе они могут потерять часть своих доходов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования, который провел онлайн-сервис SuperJob.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Отмечается, что треть опрошенных не поддерживают идею о сокращении количества рабочих дней. Поддержали "четырехдневку" 44 процента респондентов. При этом 63 процента уверены, что смогли бы выполнять за четыре рабочих дня объем работы, который они делали за пять дней, а усомнились в своих возможностях 24 процента респондентов.

Опрос проводился в течение месяца, в нем приняли участие одна тысяча работодателей и 1,6 тысячи россиян из разных регионов страны.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что сегодня неактуален переход на четырехдневную рабочую неделю. Последние изменения об удаленной занятости отвечают запросам общества, позволяют работодателю формировать гибкий график.

"В случае необходимости работодатели сами могут и четырехдневную работу в офисе сделать, и трехдневную, а пару дней в режиме удаленной работы можно из-за города трудиться", - подытожил он.

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