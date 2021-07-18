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Умерла актриса Пилар Бардем, мать актера Хавьера Бардема

Новости
    18.07.2021, 17:44
Текст:   Олег Усков

Актриса, лауреат премии "Гойя" ("испанского "Оскара"), Пилар Бардем скончалась 17 июля на 83-м году жизни в Мадриде.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на заявление семьи артистки. Уточнено, что Пилар отошла в минувшую субботу "мирно, без страданий, в окружении близких людей".

Причина смерти не указана, но известно, что Бардем была госпитализирована из-за проблем с почками.

Мария дель Пилар Бардем Муньос родилась в Севилье 14 марта 1939 года. На экранах - с 1965-го. На счету - восемьдесят фильмов, более сорока спектаклей и три десятка сериалов.

Премию "Гойя" актриса получила в 1996-м - за лучшую женскую роль второго плана в ленте "Никто не будет говорить о нас, когда мы умрем". В 2005-м Бардем номинировалась на эту премию в номинации "Лучшая женская роль".

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