Уточнен порядок проведения обследований для переболевших COVID-19

Переболевшие коронавирусом смогут пройти бесплатное обследование в поликлинике через 60 дней после выздоровления. Приказ Минздрава об этом вступил в силу 18 июля. Документ уточняет порядок проведения углубленной диспансеризации, которая началась 1 июля 2021 года.

Отмечается, что в первую очередь на нее будут приглашать граждан, которым диагноз был поставлен официально и которые лечились от коронавируса под наблюдением врача на дому или в стационаре. Однако обследоваться смогут и те, у кого в медкарте не значится, что они болели COVID-19. Для этого им необходимо с заявлением обратиться к руководителю медицинской организации, после чего их сориентируют, как и где это можно сделать.

За организацию углубленной диспансеризации на своей территории отвечают региональные министерства здравоохранения. Они должны обеспечить ее проведение в удобное для граждан время, в том числе - в субботу и вечерние часы так, чтобы все обследования можно было пройти за один день.

Также в документе говорится, что граждан на углубленную диспансеризацию будут приглашать. Сообщения об этом они смогут получить в личном кабинете на портале госуслуг, в смс-сообщении и посредством иных доступных средств связи.

Планируется, что по результатам обследований врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний у пациентов, переболевших коронавирусом.

Одновременно с углубленной диспансеризацией продолжается плановая. Граждане до 40 лет могут ее проходить каждые три года, а те, кому уже исполнилось 40 лет, ежегодно. По данным Минздрава, плановая диспансеризация охватит более 30 млн россиян в этом году.