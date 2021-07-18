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18.07.2021 08:45
Рубрика: В мире

В Британии отказались от массовой вакцинации детей против COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Власти Великобритании отказались от массовой вакцинации от коронавируса детей и подростков. Прививать будут только определенные группы.

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) Великобритании заявил о том, что массовая вакцинация всех детей против COVID-19 преждевременна - необходимо получить дополнительные данные о безопасности вакцин и возможных рисках. Прививки предлагается делать детям в возрасте от 12 до 15 лет, уязвимым перед COVID-19, тем, кто живет со взрослыми из группы риска, и подросткам, которым через три месяца исполнится 18 лет. Официально о принятом решении, по информации печатного издания, власти объявят 19 июля, пишет The Telegraph.

Фото: iStock
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Для вакцинации детей будет использована вакцина Pfizer/BioNTech - это пока единственная противоковидная вакцина, официально одобренная в США и ЕС для применения у подростков старше 12 лет. Британское управление по контролю за оборотом лекарств также одобрило этот препарат.

У специалистов нет единого подхода в оценке эффективности вакцинации детей. На массовых прививках настаивал Кевин Кортни, глава Национального союза образования, крупнейшего профсоюза учителей Англии и Уэльса. Против выступила профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, руководившая работой по созданию препарата AstraZeneca. По ее мнению, пользы от вакцинации детей "намного меньше", чем от вакцинации взрослых, и в условиях ограниченного количества вакцин в первую очередь их нужно использовать, чтобы привить медицинских работников и пожилых людей в странах, где препаратов остро не хватает.

В Германии Постоянный комитет по вакцинации (Stiko) Института вирусологии имени Роберта Коха (ведущего учреждения в области эпидемиологии) также не рекомендовал обязательную вакцинацию всех детей и подростков от 12 до 17 лет, но счел необходимым привить детей с хроническими заболеваниями.

В Израиле и США власти планируют прививать от COVID-19 всех детей старше 12 лет. В частности, в Соединенных Штатах уже объявили, что благодаря массовой вакцинации осенью планируется открыть для очного обучения все школы.

В мире Европа Великобритания Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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