В центре Парижа ограничат скорость электросамокатов до минимума

В прошлом остались времена, когда парижане благосклонно относились к электросамокатам. Многочисленные аварии, связанные с этими модными средствами индивидуальной мобильности (СИМ), резко изменили настрой горожан. Не проходит и дня, чтобы только в один столичный госпиталь имени Жоржа Помпиду скорая помощь не доставляла француза, пострадавшего в ДТП с самокатом. А после того как на набережной Сены молодая самокатчица-лихачка сбила насмерть 32-летнюю итальянку, на городскую мэрию обрушился поток требований положить конец этому беспределу.

И парижский муниципалитет отреагировал. Он договорился со всеми тремя главными операторами по прокату электросамокатов о том, что в 11 пешеходных зонах центра столицы скорость для этих устройств будет снижена до 10 км/ч. Речь, в частности, идет о площадях Республики и Бастилии, районе вокруг Пале-Руаяль неподалеку от Елисейских Полей и сада Тюильри и ряда других.

Каким образом этого добьются? Дело в том, что все 15 тысяч самокатов, которые контролируют компании-прокатчики, оснащены устройствами ограничения скорости и GPS. Как только электросамокат въезжает в "тихую зону", срабатывает система геолокации, она выдает соответствующий сигнал. И в автоматическом режиме происходит плавное торможение до установленного лимита - 10 км/ч.

Здесь полагают, эта мера не только обезопасит людей на пешеходных улицах, но и заставит самокатчиков избегать их, отдавая предпочтение велосипедным дорожкам, где можно передвигаться с разрешенной для СИМ скоростью в 25 км/ч.

Как заявил Давид Бельяр, заместитель столичного мэра по транспорту, эта мера будет действовать несколько месяцев. "Если радикального улучшения ситуации не произойдет и электросамокаты не перестанут быть источником дорожных происшествий, то мы будем рассматривать вопрос о запрете деятельности компаний по их прокату в Париже", - пригрозил чиновник, уточнив, что контракт с ними истекает в будущем году.