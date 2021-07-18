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18.07.2021 20:30
Рубрика: Общество

В мире пока не могут прийти к единому подходу к вакцинации детей

В мире нет единого подхода к вакцинации детей
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(8511)
В CША прививку от COVID-19 получили уже более трети школьников старше 12 лет, и осенью тут планируют открыть для очного обучения все школы. В ЕС к массовой вакцинации детей относятся более сдержанно - прежде потребуется провести дополнительные клинические исследования с участием детей младше 12 лет.

Такие испытания, например, стартовали в Финляндии и продлятся они минимум полгода (в США, кстати, тоже и Pfizer, и Moderna продолжают тестировать свои вакцины у детей младше 12 лет). А власти Великобритании, как сообщила вчера The Telegraph, решили отложить массовую вакцинацию детей и подростков.

Фото: GettyImages
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19

О том, что вакцинация всех детей поголовно преждевременна, заявил Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) Великобритании - нужно подождать дополнительные данные о возможных рисках. Прививки же пока будут предлагать детям 12-15 лет, уязвимым перед COVID-19, тем, кто живет с пожилыми и больными взрослыми, а также тем, кому через три месяца исполнится 18 лет.

Для вакцинации детей будет использована вакцина Pfizer/BioNTech - это пока единственная противоковидная вакцина, официально одобренная в США и ЕС для применения у подростков старше 12 лет. Британское управление по контролю за оборотом лекарств также одобрило этот препарат.

Правда, в Китае тоже начали широко прививать детское население, но там применяют собственную вакцину.

У специалистов нет единого подхода в оценке эффективности вакцинации детей. С одной стороны, массовые прививки позволят, в частности, открыть школы, а в целом - сдержать распространение вируса в популяции в целом. С другой стороны, дети болеют COVID-19 в большинстве случаев легко, то есть их иммунизация - это, скорее, общественный интерес. Но, с третьей стороны, тяжелые случаи есть, и, по некоторым данным, их частота с распространением новых штаммов растет. Так что в итоге может быть пересмотрено распространенное среди специалистов мнение, что пользы от вакцинации детей "намного меньше", чем от вакцинации взрослых, и в условиях ограниченного количества вакцин в первую очередь их нужно использовать, чтобы привить медицинских работников и пожилых людей в странах, где препаратов остро не хватает.

В Германии подчеркивают, что в отличие от соседней Франции принудительно тут прививать никого не планируют. При этом Институт вирусологии имени Роберта Коха также не рекомендовал обязательную вакцинацию всех детей от 12 до 17 лет, но счел необходимым прививать детей с хроническими заболеваниями.

В Израиле власти так же, как и в США, планируют прививать от COVID-19 всех детей старше 12 лет.

Между тем

В России клинические испытания вакцины "Спутник V" на детях 12-17 лет стартовали 1 июля, и по правилам продолжаться они должны в течение года. Правда, глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург так уверен в эффективности и безопасности вакцины, что публично предположил, что широко вакцинировать детей можно будет уже в сентябре. Но, похоже, смягчать действующий порядок даже в условиях пандемии регуляторы не намерены. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, до конца испытаний широко прививать детей не будут.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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