В Пекине прошел всемирный конгресс по марксизму

В Пекине прошел Третий Всемирный конгресс по марксизму. В нем приняли участие около 300 исследователей этого учения, в том числе из России, США, Великобритании, Японии, Франции, Индии и еще более чем десятка стран. Конгресс прошел как в онлайн, так и в очном (для китайских ученых) формате. Организатором выступил Пекинский университет, который раз в три года устраивает такие мероприятия начиная с 2015 года.

Главная тема нынешнего, посвященного 100-летию создания Компартии Китая, - "Марксизм и модернизация". Из-за пандемических ограничений конгресс по марксизму оказался единственной международной конференцией, одобренной властями Китая в настоящее время. Как заявил ранее декан школы марксизма Пекинского университета Ю Вэнли, "конференция по марксизму предоставит возможность трем поколениям исследователей марксистской теории обменяться идеями и создать общую платформу.

Марксизм в китайском варианте опирается на концепцию "Китайской мечты", озвученную нынешним лидером КНР Си Цзиньпином. В ней говорится, что молодежь должна осмелиться мечтать и усердно работать, чтобы осуществлять эти мечты на благо Китая.