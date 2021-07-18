В России на минеральные удобрения заморозят цены до ноября

На минеральные удобрения в этом сельхозгоду зафиксируют цены - это позволит аграриям купить их по приемлемой стоимости для сева озимых. А для фермеров предусмотрят скидку от этой цены в 5%. Такое решение принято на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко.

Решение поддержали минсельхоз, минпромторг и ведущие производители минудобрений. Конкретные параметры фиксации цен ведомства, минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба вместе с бизнесом должны разработать "под конкретные объемы потребления в этом сельхозгоду".

Цены на удобрения основные производители заморозят до завершения осенних работ - 31 октября 2021 года. Это позволит аграриям закупить удобрения по приемлемым ценам под сев озимых культур - он начнется уже менее чем через месяц, сообщили в минсельхозе. По планам министерства, объем приобретения минеральных удобрений к 2025 году увеличится более чем в два раза - до 8,2 млн тонн в действующем веществе по сравнению с 4 млн тонн в 2020 году.

Основные производители уже согласились заморозить цены. "ФосАгро" объявила о фиксации цен на свои удобрения на июльском уровне. "Уралхим" и "Уралкалий" еще в июне заморозили цены на калийные удобрения и аммиачную селитру для российских аграриев на уровне мая 2021 года.

Цены на большинство удобрений последний год стремительно растут как на мировом, так и на внутреннем рынке. Стоимость некоторых удобрений увеличилась в два раза. Это может привести к снижению внесения удобрений, опасаются эксперты. С жалобой на рост цен в начале июня обратились в минсельхоз аграрии южных регионов. Позже Виктория Абрамченко поручила заинтересованным ведомствам разобраться в ситуации. Снижение применения минеральных удобрений напрямую сказывается на сельхозпроизводстве. "Российские потребители не должны страдать от ценовых колебаний и конъюнктуры мирового рынка", - подчеркнула она.

Также она поручила проанализировать и предложить долгосрочные механизмы поддержания доступности удобрений. Ранее в качестве оптимального варианта она называла установление плавающих экспортных пошлин на минудобрения по аналогии с зерном.