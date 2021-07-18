В российском павильоне в Каннах за 9 дней прошло более 20 мероприятий

Параллельно с закрытием 74-го международного Каннского кинофестиваля завершилась и работа российского павильона - и на самом киносмотре, и на международном кинорынке Marché Du Film в Village International. Российский павильон в 13-й раз официально представил страну на Каннском кинофестивале. Он был организован при поддержке Фонда кино и Министерства культуры РФ. За 9 дней работы в нем прошло более 20 мероприятий в онлайн и оффлайн формате, которые привлекли внимание большого количества профессионалов индустрии из разных стран.

Гостями российского павильона стали представители международных кинофестивалей в Сан-Себастьяне, Берлине, Торино, Локарно, Торонто, Варшаве и других. А также - крупных индустриальных организаций из разных стран мира, таких как Европейский фонд поддержки кино Eurimages, компании по продвижению французского кино в мире UniFrance и CNC, кинофонд Israel Film Fund, мировой институт киноискусства World Film Institute, международный форум When East Meets West. Российскую территорию на Каннском кинофестивале почтили своим присутствием и национальные центры кинематографии Германии, Греции, Венгрии, Болгарии, Румынии, Италии, стран Латинской Америки, представители международных кинокомпаний из США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Швеции и других, а также корреспонденты ведущих мировых СМИ - Variety, Screendaily, Deadline, Hollywood Reporter, Paris Match, Die Welt, Le Monde, Huffpost, The Daily Telegraph, Numero и других.

Команда Роскино обсудила форматы российского присутствия в основных и бизнес-программах фестивалей Mar del Plata (Аргентина), Guadalajara (Мексика), Black Nights (Эстония), а также возможности развития копродукции с израильскими государственными и частными фондами, Фондом кино Турции и многими другими странами. В рамках встреч с отборщиками ведущих кинофестивалей была презентована подборка российских проектов Focus on Festivals.

Одним из главных событий российского павильона стала презентация новой инициативы Роскино - единого экспортного бренда российской индустрии контента Russian Content Worldwide (RCW), что означает "Российский контент - по всему миру". Миссия Russian Content Worldwide - развитие международных связей и делового сотрудничества, поддержка российских представителей киноиндустрии, чья работа ориентирована на иностранные рынки, помощь их международным коллегам, которые заинтересованы в новых именах, оригинальных идеях и многом другом.

"РГ" подробно освещала работу российского павильона в Каннах. В частности, такие мероприятия как круглый стол, посвященный женщинам в кино и креативной индустрии, проведенный в партнерстве с European Women Audiovisual Network (EWA) - организацией, которая поддерживает женщин в индустрии и помогает им устанавливать профессиональные контакты и делиться опытом; встреча российских и израильских продюсеров -в преддверии ожидаемого подписанию копродукционного договора между двумя странами осенью 2021 года; дискуссия о будущем российских актеров на мировой сцене - когда международные кастинг-директора, актерские агенты и сами актеры обсуждали карьерные достижения и будущее российских талантов в мире. Дискуссия была организована совместно с Casting Bridge Community - сообществом, цель которого - продвижение русских актеров за границей.

Также в российском павильоне прошла дискуссия, посвященная съемкам в России. Представители ведущих кинокомиссий рассказали о возможностях кинопроизводства в российских регионах для зарубежных продюсеров и поделились опытом и перспективами работы с международными проектами. В дискуссии приняли участие глава Департамента кинематографии Министерства культуры Светлана Максимченко, руководитель Московской кинокомиссии Анастасия Зуенко и продюсер Московской кинокомиссии Илья Брагин, заместитель министра по культуре и туризму Калининградской области Денис Миронюк, координатор международных проектов Союза кинематографистов Карелии Алексей Рогозин. Модерировала дискуссию глава Роскино Евгения Маркова.

Отдельно стоит сказать, о том, что в этом году в рамках Каннского кинофестиваля появилась конкурсная секция Cannes XR - VeeR Future Award, в программу которой вошла анимационная интерактивная работа российского режиссера и основателя инициативы Russian VR Seasons Георгия Молодцова "Под подушкой". В российском павильоне состоялась презентация этого проекта. Георгий Молодцов рассказал о картине, потенциале использования VR-технологий в России, возможностях международной дистрибуции. Сериал вместе с его автором, Георгием Молодцовым, создает белорусская студия Feeling Digital.

И, наконец, важным событием стала презентация проекта Russian Film Festival. Фестиваль современного российского кино, организованный Роскино совместно с Министерством культуры, способствует укреплению культурных связей с другими странами и усилению интеграции России в мировую киноиндустрию. В 2020 году зрителями Russian Film Festival в Бразилии, Испании, Мексике и Австралии стали более 120 тысяч человек. В 2021 году фестиваль проходит в гибридном формате, сочетающем онлайн и офлайн мероприятия, организованные в сотрудничестве с крупнейшими VOD-платформами и международными фестивалями. С начала года серии показов Russian Film Festival прошли в Аргентине, Чили, Уругвае и Казахстане. 12 июля фестиваль стартовал и в Южной Корее на крупнейшей платформе Home Choice, а первый гибридный проект - офлайн-интеграция в Пекинский международный кинофестиваль и онлайн-показы на одной из крупнейших мировых платформ iQIYI - пройдет в Китае в августе этого года.

Прямая речь

Кристофер Вурлиас, обозреватель Variety:

"Я вижу, как энергично развивается российская индустрия в последние годы. Жизнь российского павильона была насыщена событиями, и сейчас это воспринимается как закономерный результат деятельности Роскино, которую мы уже имели возможность наблюдать на других международных фестивалях и рынках, например, на EFM и Key Buyers Event. Для нас, любителей кино, это потрясающее время, когда мы можем наблюдать за рождением нового поколения российских кинематографистов, оставляющих после себя богатое наследие в киноиндустрии".