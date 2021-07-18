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18.07.2021 21:25
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах более 19 тысяч человек прошли ревакцининацию

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Минздрав утвердил порядок ревакцинации от COVID-19

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 52 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, в армии и на флоте превысило 35,3 тысяч человек.

Кроме того, свыше 121 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 849 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Более 1 300 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. Девять лечатся у гражданских медиков. Еще 495 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. У 11 инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания. В тяжелом состоянии находятся пять военнослужащих.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 120 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 281 сотрудника.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи трехсот человек, 315 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали свыше 25,8 тысячи пациентов, почти 8,2 тысячи из которых - гражданские. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли более 19 тысяч человек.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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