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18.07.2021 16:20
Рубрика: В мире

Власти польского города разыскивают белоруса, убравшего мусор в лесу

Текст: Ариадна Рокоссовская
Фото: Алексей Витвицкий \ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий \ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий \ РИА Новости

Администрация города Зелена-Гура разыскивает гражданина Беларуси, чтобы поблагодарить его. Александр, приехавший в Польшу на заработки, по своей инициативе убрался в городском лесу.

Фото: Cédric Puisney/wikipedia.org
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Белорус приехал в Польшу в поисках работы. "Попал в Зелену-Гуру, нашел тут работу, а в свободное время снимает фильмы на родном языке и публикует их на канале в YouTube. Там уже появилось несколько материалов из Зеленой Гуры", - сообщает польская газета Rzeczpospolita. По данным издания, Александр решил убраться в лесу, который находится в черте города, в том месте, где обычно происходят посиделки с алкоголем. Во время уборки он собрал и вынес десять мешков мусора.

Глава города Януш Кубицки выложил в соцсетях фотографию белоруса с этими мешками, сопроводив ее комментарием: "Посмотрите, вот как можно нас всех пристыдить! Может кто-нибудь знает, кто этот человек?" Александр ответил мэру: "Просто мне здесь нравятся и люди, и природа, и город". Его поступок вызвал лавину одобрительных комментариев местных жителей, на которые белорус ответил: "Мне очень приятно все это читать, но я еще даже не закончил уборку", и признался: "К сожалению, я почти ничего по-польски не понимаю". Городской совет оценил поступок Александра и ищет его, чтобы поблагодарить.

По данным польского управления по делам иностранцев, на данный момент в стране около 30 тысяч граждан Беларуси с разрешением на постоянное или временное пребывание в Польше.

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