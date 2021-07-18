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Рубрика: В мире

Летевший из Москвы в Лиссабон Boeing 737 вернулся в Шереметьево

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Вылетевший из Москвы в Лиссабон Boeing 737 развернулся над Польшей и вернулся в аэропорт "Шереметьево". В воздухе лайнер находился 4 часа и 2 минуты. За это время он мог бы долететь до пункта назначения, но пилотам пришлось скорректировать маршрут из-за возникших проблем.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС
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В Португалии начали бастовать сотрудники аэропортов. Они недовольны условиями оплаты труда. Как сообщает Associated Press, 17 июля перевозчики отменили более 200 рейсов.

Профсоюз технических сотрудников уже предупредил воздушные гавани, что забастовки продолжатся.

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