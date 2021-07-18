Летевший из Москвы в Лиссабон Boeing 737 вернулся в Шереметьево

Вылетевший из Москвы в Лиссабон Boeing 737 развернулся над Польшей и вернулся в аэропорт "Шереметьево". В воздухе лайнер находился 4 часа и 2 минуты. За это время он мог бы долететь до пункта назначения, но пилотам пришлось скорректировать маршрут из-за возникших проблем.

В Португалии начали бастовать сотрудники аэропортов. Они недовольны условиями оплаты труда. Как сообщает Associated Press, 17 июля перевозчики отменили более 200 рейсов.

Профсоюз технических сотрудников уже предупредил воздушные гавани, что забастовки продолжатся.