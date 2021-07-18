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18.07.2021 20:26
Рубрика: Экономика

YouTube игнорирует требования Роскомнадзора об удалении фейков

Текст: Юлия Акиньшина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Видеохостинг YouTube игнорирует требования Роскомнадзора об удалении противоправного контента. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Роскомнадзор направил администрации компании Google LLC (владеет YouTube) более 24 тыс. требований удалить размещенный на видеохостинге запрещенный контент", - отмечается в материалах.

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В них также поясняется, что по результатам мониторинга администрацией видеохостинга не удалено около 5 тыс. запрещенных материалов. Значительная часть из них содержит материалы экстремистских и террористических организаций, запрещенных на территории РФ и в других странах мира (пропагандистские и агитационные материалы ИГИЛ, Хизб ут-Тахрир и иных организаций), пронаркотический и другой социально опасный контент.

Кроме того, в отношении Google LLC с начала года составлено 11 протоколов за неудаление упомянутых противоправных материалов. Судом к сегодняшнему дню рассмотрены три протокола, сумма штрафов составляет 6 млн рублей.

Администрация YouTube игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, содержащих фейки, в том числе о коронавирусе. По данной тематике неудаленными остаются девять материалов.

Согласно требованиям российского законодательства, если после получения уведомления от Роскомнадзора администрация интернет-платформы не ограничила доступ к запрещенной информации в течение суток, то она может быть привлечена к ответственности в виде штрафа на сумму от 3 до 8 млн рублей.

В случае повторного правонарушения интернет-платформой суд примет решение о штрафе в размере от одной двадцатой до одной пятой годового оборота компании.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Роскомнадзор Компании Информационные технологии YouTube

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