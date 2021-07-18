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18.07.2021 13:58
Рубрика: В мире

За время пандемии в Британии вырос уровень смертности от алкоголя

Текст: Юрий Когалов

Чтобы защитить людей от коронавируса, власти многих стран в течение последних почти полутора лет ограничивали работу баров и ресторанов, иногда и вовсе запрещая их деятельность.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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В Британии такой подход привел к резкому увеличению продаж алкоголя. За 12 месяцев - с марта 2020 по март 2021 года - жители Соединенного Королевства приобрели в магазинах и супермаркетах дополнительно 12,6 миллиона литров спиртного (около 62 миллионов литров против 50 миллионов ранее). И в итоге это привело к "беспрецедентному" увеличению уровня смертности от алкоголя, отметили в управлении общественного здравоохранения Англии.

"Наше исследование показало, что изоляция сильнее всего ударила по пьющим, они стали пить больше", - заявили в управлении, добавив, что решение данной проблемы должно стать "неотъемлемой частью" плана по восстановлению после пандемии коронавируса.

Отмечается, что число летальных случаев от злоупотребления алкоголем за минувший год выросло на 20 процентов (при 3 процентах годом ранее). Как полагают исследователи, к этому привели стресс, одиночество, неравный доступ к службам поддержки.

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