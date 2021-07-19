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19.07.2021 13:47
Рубрика: Экономика

Абрамченко предложила вдвое увеличить число овощных ярмарок

Текст: Дмитрий Гончарук
Чтобы расширить торговлю плодоовощной продукцией и снизить на нее цены, необходимо в два раза увеличить число ярмарок, считает заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"Нам необходимо вдвое увеличить количество ярмарок для реализации плодоовощной продукции, для реализации овощей "борщевого набора". Такие возможности у нас есть", - заявила Абрамченко 19 июля на совещании партии "Единая Россия" с членами кабмина по вопросам роста цен на "борщевой набор".

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В конце 2020 года правительство подготовило такое распоряжение, напомнила вице-премьер. После этого откликнулись 77 регионов, которые подготовили свои нормативы по организации ярмарочной торговли. "Ожидаем, что все субъекты РФ сейчас активно подключатся к этой работе", - добавила она.

Абрамченко поручила Минсельхозу и Минпромторгу помочь регионам нарастить мощности ярмарочной торговли, чтобы обеспечить необходимую физическую доступность овощей.

Кроме того, по ее мнению, надо наращивать мощности оптово-распределительных центров. "Это то самое слабое звено в товаропроводящей цепи, в которой формируется дополнительная добавочная стоимость на конечную продукцию. Необходимо, чтобы такие центры появились в субъектах, чтобы мы могли контролировать именно в этом звене необходимые, достаточные надбавки на стоимость от производителя", - пояснила чиновник.

Экономика Товары и цены Власть Работа власти Партии "Единая Россия" Цены на продукты

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