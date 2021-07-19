Абрамченко предложила вдвое увеличить число овощных ярмарок

Чтобы расширить торговлю плодоовощной продукцией и снизить на нее цены, необходимо в два раза увеличить число ярмарок, считает заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

"Нам необходимо вдвое увеличить количество ярмарок для реализации плодоовощной продукции, для реализации овощей "борщевого набора". Такие возможности у нас есть", - заявила Абрамченко 19 июля на совещании партии "Единая Россия" с членами кабмина по вопросам роста цен на "борщевой набор".

В конце 2020 года правительство подготовило такое распоряжение, напомнила вице-премьер. После этого откликнулись 77 регионов, которые подготовили свои нормативы по организации ярмарочной торговли. "Ожидаем, что все субъекты РФ сейчас активно подключатся к этой работе", - добавила она.

Абрамченко поручила Минсельхозу и Минпромторгу помочь регионам нарастить мощности ярмарочной торговли, чтобы обеспечить необходимую физическую доступность овощей.

Кроме того, по ее мнению, надо наращивать мощности оптово-распределительных центров. "Это то самое слабое звено в товаропроводящей цепи, в которой формируется дополнительная добавочная стоимость на конечную продукцию. Необходимо, чтобы такие центры появились в субъектах, чтобы мы могли контролировать именно в этом звене необходимые, достаточные надбавки на стоимость от производителя", - пояснила чиновник.