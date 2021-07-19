АКОРТ: Поставщики продуктов требуют от ритейлеров повысить цены

Российские торговые сети продолжают получать от поставщиков продуктов питания требования увеличить закупочные цены в третьем квартале из-за повышения себестоимости производства. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

"Они (торговые сети - прим. ред.) обосновывают это ростом себестоимости продукции, на яйца после сезонного снижения, на мясо птицы, на молочные продукты в среднем на 5-7%", - сказал Караваев на совещании, которое прошло в понедельник на площадке партии "Единая Россия".

По его словам, сейчас торговые сети применяют внутреннее перекрестное субсидирование, чтобы поддерживать низкие цены на социально значимые продовольственные товары.

"Торговые сети-члены АКОРТ проводят анализ структуры закупок социально значимых товаров и сокращают реально долю тендерных закупок", - отметил глава ассоциации. Он добавил, что одномоментный отказ от таких закупок едва ли возможен, поскольку тендер - это рыночный инструмент, который служит в том числе и для сдерживания цен.

"Полный отказ от торгов нанесет ущерб малому и среднему сельхозпроизводителю, и важно со стороны органов власти не форсировать этот процесс на данном этапе", - заключил Игорь Караваев.