Анатолий Яновский освобожден от должности заместителя министра энергетики в связи с переходом на другую работу. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Анатолий Яновский занимал свою должность с 2008 года. Он курировал деятельность министерства по вопросам угольной, сланцевой и торфяной промышленности, а также международного сотрудничества, включая взаимодействие с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в области ТЭК. Кроме этого в сфере его полномочий было формирование общей позиции министерства по вопросам осуществления политики в рамках Таможенного союза и Всемирной торговой организации.

О новом месте работы Анатолия Яновского не сообщается.