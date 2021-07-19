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Apple выпустила iOS 14.7. Почему ее стоит установить, какие модели поддерживают

Текст:   Антон Благовещенский
19.07.2021,  
23:59
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Корпорация Apple официально представила новую версию платформы iOS 14.7. В ней появилась поддержка недавно представленного внешнего аккумулятора MagSafe Battery Pack.

В iPhone 13 появится важная функция

Эту опцию получат только новейшие аппараты линейки iPhone 12. Другим устройствам, на которые можно установить iOS 14.7, будут доступны следующие функции:

- управление таймерами в приложении "Дом"

- в приложениях "Погода" и "Карты" доступны сведения о качестве воздуха (для Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Франции и Южной Кореи)

- в "Подкастах" можно выбрать отображение всех подкастов или только тех, на которые оформлена подписка

- в приложении "Музыка" появилась опция "Поделиться плейлистом"

- исправлена ошибка: в режимах Dolby Atmos и Lossless воспроизведение в приложении "Музыка" могло останавливаться

Установить iOS 14.7 можно на все модели iPhone, начиная с версии 6s.

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