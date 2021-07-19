Корпорация Apple официально представила новую версию платформы iOS 14.7. В ней появилась поддержка недавно представленного внешнего аккумулятора MagSafe Battery Pack.

Эту опцию получат только новейшие аппараты линейки iPhone 12. Другим устройствам, на которые можно установить iOS 14.7, будут доступны следующие функции:

- управление таймерами в приложении "Дом"

- в приложениях "Погода" и "Карты" доступны сведения о качестве воздуха (для Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Франции и Южной Кореи)

- в "Подкастах" можно выбрать отображение всех подкастов или только тех, на которые оформлена подписка

- в приложении "Музыка" появилась опция "Поделиться плейлистом"

- исправлена ошибка: в режимах Dolby Atmos и Lossless воспроизведение в приложении "Музыка" могло останавливаться

Установить iOS 14.7 можно на все модели iPhone, начиная с версии 6s.