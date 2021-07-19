Белоусов: Инвестиции будут важным драйвером экономического роста РФ

Важнейшим драйвером экономического роста РФ в ближайшие годы станут инвестиции в основной капитал. Об заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании по стратегическому развитию и национальным проектам.

Кроме этого, он отметил развитие малого и среднего бизнеса, несырьевого экспорта и технологическое ускорение.

Говоря о стимулировании инвестиций Белоусов рассказал, что одним их элементов роста станут проекты в рамках механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

"В прошлом году мы заключили 24 соглашения с объемом инвестиций почти триллион рублей - 971 миллиард рублей, в текущем году в начале года была некая заминка, но сейчас все вопросы, в основном организационно-технического характера, решены, и мы выходим на плановые цифры - 130 соглашений, 2 триллиона рублей (в 2021 году - ред.)", - пояснил он.

Среди прочих драйверов инвестиционного развития он указал запуск новой системы поддержки инвестпроектов в регионах; совершенствование правил промышленного строительства для сокращения сроков и затрат на его осуществление. Еще один элемент - доступные финансы для инвестиционных проектов.