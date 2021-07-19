Бизнес-омбудсмен предложил способ легализовать самозанятость

Официальных самозанятых станет больше, если упростить механизм их регистрации на маркетплейсах, где они могут представлять свои товары и услуги. Об этом сообщил уполномоченный при Президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, пишет ТАСС.

По словам бизнес-омбудсмена, налоговая служба рано или поздно обратит внимание на состав участников маркетплейсов и предъявит претензии тем из них, кто не зарегистрирован в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя. "К тому же площадка может выступать и в качестве налогового агента: например, взять на себя заботу по своевременной уплате налога с оборота самозанятого. Тем более, что технически это сделать совсем не сложно, и выгодно для обеих сторон", - сказал Титов.

Между тем, министерство промышленности и торговли обсуждает упрощение выхода предпринимателей на маркетплейсы и агрегаторы услуг, для этого рассматривается регистрация самозанятых прямо на торговой площадке с помощью портала госуслуг.

Сегодня некоторые онлайн платформы уже сотрудничают с самозанятыми: например, Wildberries или AliEхpress.