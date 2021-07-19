Бизнесмен из ЯНАО просит защитить его от "прокурорского надзора"

21 июля Тверской районный суд г. Москвы рассмотрит громкое дело одного из основателей "Корпорации "Роснефтегаз" Олега Ситникова. 70-летний бизнесмен, стоявший у истоков основания газовой столицы России - города Новый Уренгой, как писали СМИ, уже много лет пытается добиться публичного расследования деятельности экс-прокурора ЯНАО Александра Герасименко по 169-й статье УК РФ (препятствование законной предпринимательской деятельности). Как писали СМИ, это было бы первое дело по данной статье против прокурора субъекта РФ.

До этого силовики 4 года отказывались регистрировать заявление Ситникова на прокурора, это удалось сделать только по суду, пишут СМИ. СКР почти полгода вел расследование. Герасименко и его подчиненные отказались сотрудничать со следствием, отмечали журналисты. Но, несмотря на это, 4-е следственное управление СКР по ЯНАО с дислокацией в Екатеринбурге в итоге просто... отменило регистрацию заявления о преступлении. По словам юристов, такой "опции", как отмена заявления в российском законодательстве, вообще не предусмотрено. Если обращение принято - его необходимо рассмотреть по существу. "Доверие бизнеса к власти и наоборот - две неразрывные вещи", - эти слова генпрокурора Игоря Краснова на ПМЭФ-2021 можно назвать одной из важных тем форума. Об этом ранее говорили и глава государства, и премьер, но на Ямале об этом постулате власти как будто не знают. Ситников тоже был участником ПМЭФ и там подал три жалобы на стенде генпрокуратуры (в том числе по захвату его предприятия), писали СМИ, однако по прилету домой вместо ответа на жалобы его... самого задержали. Причем по обвинению в налоговых преступлениях компании, где он никогда не был ни учредителем, ни директором.

Бизнесмена задержали по сомнительному обвинению

Как выяснили журналисты, бизнесмена задержали по сомнительному обвинению. Следователь фактически оставил под стражей пенсионера без "скорой помощи", несмотря на давление за 200 и опасность инсульта, еще до начала следственных действий. Более того, как выяснили СМИ, во время следственных действий следователь регулярно выходил из кабинета, вероятно, чтобы поговорить по телефону (возможно, чтобы узнать, как действовать дальше). Стражи закона, настаивая на признательных показаниях, открыто говорили Ситникову: "Мы тебя закроем, а за месяц все растащат", сообщают журналисты. А между тем бизнесмен уже потерял компанию с месторождением и пятью лицензионными участками, и все это, можно сказать, на глазах местной прокуратуры. При этом 75 процентов акций "Корпорации" получила питерская актриса Софья Горелик из театра "Приют Комедианта", с недоумением писали в прессе - молодая актриса нефть и газ, очевидно, никогда в глаза не видела, но стала владелицей активов на сотни миллионов. Несмотря на десятки обращений и жалоб от Ситникова, никого этот факт на Ямале не заинтересовал. По нашим данным, не было ни одной соответствующей проверки.

На ПМЭФ-2021 от руководства страны было в очередной раз заявлено: власти регионов обязаны помогать социально ответственному, законному бизнесу. Но есть ли эта защита на местах, далеко от Москвы? За историей непоколебимого Ситникова следят бизнесмены по всей стране, и именно она как лакмусовая бумажка покажет, готово ли государство на деле защищать предпринимателей от сомнительных действий правоохранителей.