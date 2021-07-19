Борьба с контрафактом - общее дело бизнеса, потребителей и государства

Бизнес - занятие для решительных и смекалистых. Неудивительно, что многие его аспекты с этической точки зрения, скажем так, не всегда однозначны. В погоне за прибылью слабо обремененные моральными принципами предприниматели давным-давно поняли, что поставлять на рынок копии (подделки) априори успешных и востребованных товаров - значит до минимума сократить издержки на разработку их аналогов либо на лицензионные отчисления, максимизируя тем самым прибыль.

Именно здесь, увы, пресловутая "невидимая рука рынка" теряет твердую хватку: добросовестным бизнесменам, потребителям и государственным органам приходится действовать вместе, чтобы поставить надежный заслон на пути контрафакта. Особенно - если речь идет о редких, дорогих и высокотехнологичных товарах, подделывать которые по очевидным причинам выгоднее всего.

От треножников до кроссовок

В пятом веке нашей эры, когда угасающий Рим дрожал под ударами варваров, ученые мужи Древнего Китая сражались с одними из самых ранних в письменной истории человечества проявлений контрафакта, помогая вельможам и образованным богачам собирать коллекции древних бронз. "Древних", отметим, даже по тогдашним меркам: бронзовые треножники, зеркала, сосуды и прочая утварь, о которых идет речь, относились в основном к эпохе Чжоу, XI-III вв. до н. э.

Бронзы наилучшей сохранности ценились особенно высоко, и - вполне закономерно - вскоре в Древнем Китае возникла целая отрасль изготовления, искусственного состаривания и последующего "счастливого обнаружения" вожделенных многими артефактов. В итоге чиновникам, что были наиболее образованными людьми своего времени, пришлось научиться отличать подлинные бронзы полуторатысячелетней (на тот момент) давности от современных им подделок. Так родилась систематическая экспертиза антиквариата, что в известной мере поспособствовало гораздо позже становлению науки археологии в глобальном масштабе.

С той поры, стоило только появиться какому-то редкому, сложному в изготовлении или по иной причине дорогостоящему товару, как моментально возникали желающие быстро и без особых трудов заработать, продавая подделки под него. Широко известный пример - знаменитое в античности фалернское вино. Его получали из винограда, росшего на одной лишь Массикской горе на севере региона Римская Кампанья, однако предлагали драгоценный напиток едва ли не в каждой таверне поздней Римской республики. Даже великий врачеватель Гален во II в. до н. э. открыто сомневался в подлинности того, что подавляющее большинство его современников смаковали под видом "фалернского". Впрочем, не у многих была тогда возможность сравнивать.

Именно трудность сопоставления подделки и оригинала - особенно для того, кто вовсе не допускает мысли, что его могут обманывать, - и становится главным залогом успеха контрафактных товаров. В наши дни безусловные лидеры подделок - люксовые потребительские товары (обувь, аксессуары, одежда), автозапчасти, ювелирные украшения и, конечно же, высокотехнологичная продукция. Основное внимание производителей контрафакта привлекают, разумеется, крупные глобальные бренды, имеющие возможность щедро инвестировать как в НИОКР, так и в маркетинг своей торговой марки по всему миру.

Предлагая поддельную продукцию под теми же марками, недобросовестные коммерсанты получают возможность продавать свои товары значительно дороже себестоимости, вкладывая в производство самый необходимый минимум. Незадачливые же покупатели остаются в итоге один на один с продуктом, который в лучшем случае слабо соответствует потребительским ожиданиям, а в худшем - чрезвычайно быстро выходит из строя, причем починить его попросту негде: ведь в официальном сервисном центре сразу же распознают подделку.

Так, по данным компании BrandMonitor, в 2020 г. российский рынок одежды и обуви достиг 1,7 трлн руб., а объем сегмента контрафактных люксовых товаров (одежды, обуви и аксессуаров) составил 248 млрд руб. При этом оригинальных люксовых товаров для личного пользования в России за прошлый год было реализовано на 233,6 млрд руб. (на 15% меньше уровня 2019-го по данным Fashion Consulting Group); из них не менее 63 млрд пришлось на брендированную поддельную обувь. Иными словами, сегодня объем рынка контрафактных люксовых товаров превышает таковой для оригинальных продуктов - причем на целых 14,4 млрд руб. Интересно, что, хотя сегмент подделок сократился по отношению к 2019 г. на 12% (из-за снижения общего числа покупок, - кризис все-таки), средняя стоимость поддельной вещи выросла в 1,6 раз - до 4400 руб.

Здравый смысл и рука закона

Непростой 2020-й год заметно снизил потребительскую активность в России, да и во всем мире; заставил людей еще тщательнее выбирать из широчайшего - благодаря Интернету - спектра конкурентных предложений. Поставщики контрафакта оказываются в такой ситуации вроде бы в выигрыше: к примеру, как свидетельствует отчет BrandMonitor, 96% респондентов соглашаются с утверждением, что при покупке обуви важно, чтобы она не "развалилась" в первый сезон, и только 39% покупателей, зная, что обувь является поддельной, точно не станут ее приобретать. Лишь 54% опрошенных утверждают, что для них важна подлинность, оригинальность приобретаемой вещи.

Значит ли это, что в эпоху повсеместной доступности Интернет-каналов торговых коммуникаций значимость брендов под натиском подделок постепенно сходит на нет, и основные потери из-за этого несут добросовестные производители? Все не так прямолинейно: контрафакт - это проблема не только владельца торговой марки, но и потребителя, и даже государства. Дело в том, что в отсутствие организованного противодействия подделкам страдать в конечном счете будут их покупатели - и как частные лица, так и налогоплательщики.

Любой устремленный в будущее, заботящийся о своем имидже бренд - неважно, транснационального или локального масштаба, - нацелен на формирование и расширение лояльного круга клиентов. В отсутствие верных марке потребителей, раз за разом выбирающих ее даже с учетом всего богатства доступных на рынке аналогов, невозможно долгосрочное развитие компании. А это, в свою очередь, значит, что для ответственных брендов приоритетом становятся удобство, функциональность и качество предлагаемой ими продукции.

Собственно, потому такую продукцию и подделывают: играют на доверии потребителя к осознанно (и заслуженно!) выбранной марке. В результате покупатель приобретает товар того качества, на которое рассчитывал, - и вынужден идти на новые, незапланированные расходы там, где, польстившись на неожиданно низкую цену, решил сэкономить. Государство же недополучит налоги с недобросовестных предприятий: очевидно, что действуют они тайком, в тени, поскольку разместить чужой шильдик на своем товаре невозможно законным путем. А если покупатель тем или иным образом пострадает в ходе пользования поддельным товаром, к прочим государственным убыткам прибавятся и соответствующие медицинские расходы.

К счастью, крупные производители сегодня располагают более обширной экспертизой, чем древнекитайские знатоки антиквариата, да и набор инструментов для защиты своего бренда у них побогаче, чем у древнеримских виноградарей с Массикской горы. Так, компания HP применяет для защиты партнеров и заказчиков в регионе EMEA особую программу по борьбе с контрафактной продукцией и мошенничеством (ACF), поскольку с поддельными картриджами рискуют столкнуться даже корпоративные и крупные бюджетные клиенты.

Казалось бы, какая конечному пользователю разница, выпущен ли заполненный красителем (тонером) сменный картридж именно на фабрике HP, если процесс печати с ним идет? Однако на деле контрафактные картриджи наносят заметный ущерб коммерческим предприятиям, государственным учреждениям и рядовым пользователям.

Дело тут не только в том, что полученные с их помощью отпечатки почти наверняка окажутся более низкого качества, чем вышедшие из печатного тракта фирменного принтера с подлинным картриджем. Важно, что подделка рано или поздно будет обнаружена, и это сразу же приведет к остановке документооборота в организации - поскольку невозможно держать на балансе технологически сложное устройство, которое оригинальный вендор не будет сопровождать и обслуживать.

А значит, придется спешно (и невзирая на стоимость: время - деньги!) искать замену контрафактной технике, а если это госучреждение - заново инициировать тендерный процесс и т. п. Ведь принтер, в который установлен поддельный картридж, окажется снят с фирменной гарантии, а кроме того - сами такие картриджи потенциально представляют собой нешуточную угрозу информационной безопасности заказчика.

Сегодня каждый картридж содержит управляющий процессор (чип) с записанной в него микропрограммой. Но только для чипов в оригинальных картриджах HP гарантирована безопасность и устойчивость к взлому развернутого на них ПО. Расходные же материалы сторонних производителей содержат чипы неизвестного происхождения, на которых вполне может оказаться небезопасное ПО. После установки такого картриджа в сетевой принтер перед злоумышленниками открывается возможность обнаружить уязвимость интерфейса данных, связывающего чип с устройством печати, и внедрить вредоносный код в сеть всего предприятия. Ситуация та же, что с оставленной открытой форточкой в опустевшем загородном доме: злоумышленник может проникнуть таким образом внутрь - и установленная на входную дверь сигнализация в этом случае не сработает.

Как же определить, оригинальный картридж попал к добросовестному заказчику в руки или нет? Самый верный способ - тщательно изучить упаковку: она снабжена защитными голографическими наклейками и QR-кодом. При этом, если наклонять упаковку назад или вперед, надпись "OK" и знак "птичка" будут смещаться в противофазе, тогда как при наклоне упаковки вправо или влево надпись и знак будут двигаться в одном направлении. QR-код позволяет удостовериться в соответствии содержимого коробки надписи на ней.

Наклейки же специально размещены таким образом, что необратимо повреждаются при правильном вскрытии коробки - с использованием отрывной ленты или посредством нажатия на картон в указанном месте с облегчающей открывание перфорацией. Поэтому получение "фирменного" картриджа в упаковке, целостность наклеек на которой нарушена, или же со следами вскрытия где-то в стороне от отрывной ленты (на это могут указывать поврежденные и заклеенные скотчем ребра коробки) должно заставить покупателя усомниться в подлинности приобретенного расходного материала.

Тщательно контролировать целостность картриджной упаковки необходимо потому, что внутри вполне оригинальной (на первый взгляд) коробки вполне может находиться "восстановленный" картридж, - особенно если такая коробка приобретена по чрезвычайно привлекательной цене через Интернет. Не слишком разборчивые в средствах обогащения умельцы целенаправленно скупают опустевшие оригинальные картриджи HP вместе с упаковками, проводят их косметическое подновление, перезаправляют поддельным тонером, заменяют либо перепрограммируют контрольные чипы - и в подлатанных оригинальных коробках снова запускают в оборот. Помните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а за заведомо подлинными оригинальными расходными материалами следует обращаться исключительно к авторизованным партнерам HP.

Об актуальности защиты от контрафакта говорит хотя бы то, что только за 2020 год сотрудники подразделения HP ACF конфисковали по всему миру более 4,5 млн поддельных запчастей и комплектующих для печати. Одна только московская полиция в начале прошлого года изъяла с нескольких складов на территории Москвы около 8 тыс. контрафактных и поддельных картриджей и задержала пятерых подозреваемых, которые в настоящий момент ожидают вынесения судебного приговора. Также была получена и на данный момент обрабатывается информация о полной цепочке поставок, что должно привести к появлению новых подозреваемых в рамках этого дела.

Фото: предоставлено пресс-службой HP

Чтобы обезопасить себя от непреднамеренного приобретения контрафактных расходных материалов, заказчикам следует пользоваться информационными ресурсами HP, доступными в Интернете в том числе и на русском языке. Чтобы защитить себя, качество своего документооборота, заказчикам разумнее всего при малейших сомнениях обращаться непосредственно в представительство НР - и получать в ответ консультации, поддержку и помощь в приобретении оригинальных расходных материалов: высококачественных, эффективных, безопасных.