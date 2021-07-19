Британия сняла все ковид-ограничения на фоне роста числа заболеваний

Великобритания прокладывает собственный и отличный от бывших партнеров по Евросоюзу постпандемийный курс. Начиная с понедельника, 19 июля, официальный Лондон снял практически все ранее введенные в стране карантинные ограничения.

Отныне жители Альбиона не обязаны соблюдать социальную дистанцию или носить маски, могут вновь дружно опорожнять пивные пинты в пабах, плясать в ночных клубах и собираться неограниченными компаниями в закрытых помещениях. Сколько именно продлится "антикоронавирусная вольница" предсказать никто не берется, но большинство самих британцев уверены в том, что действия правительства Ее Величества - ошибочны.

"День свободы" - так с подачи местных СМИ назвали этот момент хлынувшие в ночь с воскресенья на понедельник в распахнувшие свои двери лондонские ночные клубы противники локдауна. Надо сказать, что наступления этого дня с еще большим нетерпением ожидали сами владельцы британского среднего и малого бизнеса (в основном из сферы развлечений и туризма), которые после трех волн жестких ограничений, 16 месяцев простоя и колоссальных экономических потерь рассчитывали на снятие ограничений еще несколько недель назад. Однако на фоне резкого роста заболеваемости штаммом "дельта" власти решили отложить выход из локдауна на 30 дней. За этот период были вакцинированы почти 8 миллионов англичан и к настоящему моменту первую прививку сделали 88 процентов всех совершеннолетних жителей Альбиона, а обе дозы инъекции получили уже больше 68,3 процента лиц старше 18 лет. Исходя из таких цифр, правительство Ее Величества пришло к выводу о том, что коллективный иммунитет у населения сформировался и пришла пора "откручивать коронавирусные гайки".

Примечательно, что большинство населения островного государства думает иначе. Так, по данным соцопроса YouGov для издания Times, 55 процентов опрошенных считают отмену рестрикций неправильной и лишь 31 процент одобряет действия премьера Бориса Джонсона. Кстати, сам Джонсон, согласно информации газеты The Mail on Sunday, накануне долгожданного "дня свободы" вознамерился произнести речь "в духе Черчилля о победе над вирусом". Но вот незадача - незадолго до намеченного выступления премьер умудрился контактировать с инфицированным коронавирусом. Им оказался не абы кто, а министр здравоохранения страны Саджид Джавид.

В последние дни на Альбионе выявляют почти 50 тысяч случаев заражения COVID-19 в сутки

В итоге Джонсону пришлось под давлением общественности самому уйти на 10-дневный карантин, наглядно и на собственном примере подтвердив сохраняющиеся высокие эпидемиологические риски. Как результат, вместо заготовленной высокопарной речи угодивший на самоизоляцию Джонсон записал тревожное видеообращение к согражданам: "Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, будьте осторожны. Завтра сделайте шаг вперед, проявляя должную осмотрительность и уважение к другим людям и рискам, которые болезнь продолжает представлять".

Сказано обтекаемо, но статистика заболеваний в Британии говорит сама за себя - в последние дни на Альбионе выявляют почти 50 тысяч случаев заражения COVID-19 в сутки. Такая цифра фигурировала лишь на пике второй волны пандемии в январе. Правда, по сравнению с началом года количество летальных исходов вкупе со случаями госпитализации тяжелых пациентов существенно ниже. В этом свою роль сыграла кампания по массовой вакцинации, которую в течение ближайших дней предполагается распространить на английских подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Тем не менее, по данным газеты The Guardian, ссылающейся на прогнозы авторитетного эпидемиолога Нила Фергюсона, до конца лета количество случаев инфицирования на территории Королевства может подскочить до 200 тысяч в сутки! На этом фоне "безрассудные" действия правительства Ее Величества раскритиковали представители оппозиционной Лейбористской партии, предупредившие среди прочего о грядущих "днях хаоса" на транспорте в связи с одномоментным возвращением сотрудников многих предприятий на свои рабочие места. Не отстали от лейбористов и сами работники транспорта, профсоюз которых (TSSA) назвал происходящее не "днем свободы", а "днем катастрофы", указав на "непоследовательность и глубокую безответственность правительства". Действительно, судя по сделанным в понедельник фотографиям в "трубе", как лондонцы называют свою подземку, многие дезориентированные сообщениями о снятии ограничений пассажиры оказалась без масок.