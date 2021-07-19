ЦАГИ провел круглый стол "Сверхзвук: вызовы сверхзвукового полета"

Центральный аэрогидродинамический институт имени проф. Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") выступил организатором круглого стола "НЦМУ "Сверхзвук": вызовы сверхзвукового полета", который прошел в Москве в рамках Четвертого Евразийского аэрокосмического конгресса.

Открыл встречу генеральный директор ЦАГИ, член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

"В рамках НЦМУ запланированы исследования по таким проблемам сверхзвуковой авиации будущего, как снижение звукового удара, шума на местности, выбросов вредных веществ, повышение экономичности двигательных установок и др. Нам предстоит проработать качественно новые экологические и экономические показатели сверхзвукового пассажирского самолета (СПС), которые нужны для их серийного производства. Это те ключевые критерии, достижения которых мы ожидаем за счет решения фундаментальных, поисковых и прикладных научно-технических задач", - сказал Кирилл Сыпало.

Во встрече принял участие советник по науке Представительства ЕС в Российской Федерации г-н Лоран Бошеро. В приветственном слове г-н Бошеро отметил важность и ценность подобных встреч и подчеркнул острую необходимость международной кооперации в таком стратегически важном научно-исследовательском направлении, как разработка СПС.

Участники обсудили проблематику и ключевые направления исследований лабораторий НЦМУ "Сверхзвук". В частности, были выделены такие направления деятельности, как компоновки сверхзвукового гражданского самолета, изучение профилей ударной волны и имитация звукового удара, трехфакторная оптимизация летательного аппарата звуковой удар-сопротивление-шум, и другие. Как рассказали в ЦАГИ, также в фокусе внимания находятся исследования результатов моделей турбулентности, их адаптация к теориям генерации шума, рассмотрение методов расчета шума струй для двигателя малой степени двухконтурности.

Руководитель лаборатории № 3 НЦМУ "Сверхзвук", академик РАН Валерий Матвеенко дал обзор направлений исследований Пермского Федерального Исследовательского Центра УрО РАН, а также рассказал о достижениях в рамках тематики "Бионические и интеллектуальные конструкции в гражданской авиации".

Завершила встречу открытая дискуссия по ключевым вопросам создания сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения. "Состоявшийся в рамках конференции плодотворный диалог по вопросам сверхзвуковой гражданской авиации поможет найти пути взаимодействия и дальнейшего сотрудничества как с российскими коллегами, так и зарубежными партнерами"" - подытожил сопредседатель Международного наблюдательного совета НЦМУ "Сверхзвук", председатель Наблюдательного совета НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского", академик РАН Борис Алёшин.

Как ранее рассказывала "РГ", главной целью НЦМУ "Сверхзвук" является формирование отечественной базы фундаментальных знаний, необходимых для развития ключевых технологий сверхзвукового пассажирского самолета. Определены основные направления деятельности центра: аэродинамика и концептуальное проектирование СПС с низким звуковым ударом, аэроакустика и вибрации, прочность и интеллектуальные конструкции, газовая динамика и силовые установки, искусственный интеллект и безопасность полетов. В ходе научной работы НЦМУ ожидается получить такие прорывные результаты, как инновационные футуристические конфигурации СПС с низким уровнем звукового удара и шума, технология многокритериального проектирования летательного аппарата, система отображения информации на базе технического зрения и AR (технология дополненной реальности) в кабине пилота, новые математические модели и цифровые двойники, обеспечивающие прорыв в авиастроении, и др.

В рамках этого проекта специалисты планируют проработать такие фундаментальные проблемы сверхзвуковой авиации будущего, как снижение звукового удара, шума на местности, выбросов вредных веществ, повышение экономичности двигательных установок и другие. В рамках работы центра ученые ожидают достижения качественно новых экологических и экономических показателей СПС, необходимых для их серийного производства, за счет решения фундаментальных, поисковых и прикладных научно-технических задач.