Международный
авиационно-космический салон
Фото: ЦАГИ / tsagi.ru Фото: ЦАГИ / tsagi.ru
Рубрика: Экономика
Проект: Международный авиационно-космический салон МАКС-2021
19.07.2021 19:10
Текст: Наталия Ячменникова

ЦАГИ провел круглый стол "Сверхзвук: вызовы сверхзвукового полета"

Центральный аэрогидродинамический институт имени проф. Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") выступил организатором круглого стола "НЦМУ "Сверхзвук": вызовы сверхзвукового полета", который прошел в Москве в рамках Четвертого Евразийского аэрокосмического конгресса.

Открыл встречу генеральный директор ЦАГИ, член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

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"В рамках НЦМУ запланированы исследования по таким проблемам сверхзвуковой авиации будущего, как снижение звукового удара, шума на местности, выбросов вредных веществ, повышение экономичности двигательных установок и др. Нам предстоит проработать качественно новые экологические и экономические показатели сверхзвукового пассажирского самолета (СПС), которые нужны для их серийного производства. Это те ключевые критерии, достижения которых мы ожидаем за счет решения фундаментальных, поисковых и прикладных научно-технических задач", - сказал Кирилл Сыпало.

Во встрече принял участие советник по науке Представительства ЕС в Российской Федерации г-н Лоран Бошеро. В приветственном слове г-н Бошеро отметил важность и ценность подобных встреч и подчеркнул острую необходимость международной кооперации в таком стратегически важном научно-исследовательском направлении, как разработка СПС.

Участники обсудили проблематику и ключевые направления исследований лабораторий НЦМУ "Сверхзвук". В частности, были выделены такие направления деятельности, как компоновки сверхзвукового гражданского самолета, изучение профилей ударной волны и имитация звукового удара, трехфакторная оптимизация летательного аппарата звуковой удар-сопротивление-шум, и другие. Как рассказали в ЦАГИ, также в фокусе внимания находятся исследования результатов моделей турбулентности, их адаптация к теориям генерации шума, рассмотрение методов расчета шума струй для двигателя малой степени двухконтурности.

Руководитель лаборатории № 3 НЦМУ "Сверхзвук", академик РАН Валерий Матвеенко дал обзор направлений исследований Пермского Федерального Исследовательского Центра УрО РАН, а также рассказал о достижениях в рамках тематики "Бионические и интеллектуальные конструкции в гражданской авиации".

Завершила встречу открытая дискуссия по ключевым вопросам создания сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения. "Состоявшийся в рамках конференции плодотворный диалог по вопросам сверхзвуковой гражданской авиации поможет найти пути взаимодействия и дальнейшего сотрудничества как с российскими коллегами, так и зарубежными партнерами"" - подытожил сопредседатель Международного наблюдательного совета НЦМУ "Сверхзвук", председатель Наблюдательного совета НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского", академик РАН Борис Алёшин.

Фото: Nickel nitride/wikipedia.org
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Как ранее рассказывала "РГ", главной целью НЦМУ "Сверхзвук" является формирование отечественной базы фундаментальных знаний, необходимых для развития ключевых технологий сверхзвукового пассажирского самолета. Определены основные направления деятельности центра: аэродинамика и концептуальное проектирование СПС с низким звуковым ударом, аэроакустика и вибрации, прочность и интеллектуальные конструкции, газовая динамика и силовые установки, искусственный интеллект и безопасность полетов. В ходе научной работы НЦМУ ожидается получить такие прорывные результаты, как инновационные футуристические конфигурации СПС с низким уровнем звукового удара и шума, технология многокритериального проектирования летательного аппарата, система отображения информации на базе технического зрения и AR (технология дополненной реальности) в кабине пилота, новые математические модели и цифровые двойники, обеспечивающие прорыв в авиастроении, и др.

В рамках этого проекта специалисты планируют проработать такие фундаментальные проблемы сверхзвуковой авиации будущего, как снижение звукового удара, шума на местности, выбросов вредных веществ, повышение экономичности двигательных установок и другие. В рамках работы центра ученые ожидают достижения качественно новых экологических и экономических показателей СПС, необходимых для их серийного производства, за счет решения фундаментальных, поисковых и прикладных научно-технических задач.

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