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19.07.2021 17:31
Рубрика: Экономика

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с июня

Текст: Юлия Акиньшина

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2021 года на Лондонской бирже ICE ускорила снижение до $69,91 за баррель (-5%), свидетельствуют данные торговой площадки на 17:03 Мск.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В последний раз цена Brent находилась ниже $70 за баррель 1 июня текущего года.

К 17:13 Мск цена сорта Brent замедлила падение и находилась на уровне $70,09 за баррель, что на 4,76% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Главным событием для нефтяного рынка в начале этой недели является решение ОПЕК+ по сделке. Альянс в воскресенье договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года до конца года и ежемесячно, начиная с августа 2021 года, увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, было согласовано повышение базы сокращения добычи нефти с мая 2022 года для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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