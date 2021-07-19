Цены на новостройки в Московском регионе выросли на 25% за год

Цены на новостройки в Московском регионе выросли более чем на четверть за год, говорится в исследовании "Инком-Недвижимость".

"За исследуемый период цены на квартиры в новостройках в старых границах столицы выросли на 28,2%, в новой Москве - на 25%, в области - на 35,2%. Квадратный метр подорожал на 32,2%, 36% и 35,8% соответственно", - отмечается в материалах.

В них добавляется, что спрос на квартиры остается высоким, крупные застройщики вводят схожие с льготной ипотекой маркетинговые программы. На часть проектов действуют скидки. Самый большой средний размер дисконта - в Подмосковье, он составляет 6%.

"Рост цен обусловлен мощным спросом прошлого года, когда власти стимулировали рынок новостроек с помощью программы льготной ипотеки. Ставки под 6,5% ранее никогда не было, и квартиры в Московском регионе подорожали более чем на 25%. После 1 июля текущего года условия программы были изменены, и она потеряла актуальность для Московского региона. Спрос снизился, однако жилье в столице и области продолжает дорожать, поскольку покупатели по-прежнему ведут себя активно", - отметил заместитель директора департамента новостроек "Инком-Недвижимость" по продажам Валерий Кочетков.