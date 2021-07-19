Число жертв наводнения в Германии достигло 164

Как минимум 164 человека погибли, сотни пропали без вести в результате наводнения в Германии. Об этом пишет онлайн-журнал Focus со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Как сообщили в полиции города Кобленц, только в районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) количество погибших составило 117 человек, 749 получили ранения, точное число пропавших без вести до сих пор не установлено.

В земле Северный Рейн-Вестфалия жертвами наводнения стали по меньшей мере 46 человек. Еще об одном погибшем сообщили власти района Берхтесгаденер-Ланд (федеральная земля Бавария).

Как заявила мэр общины Альтенар в земле Рейнланд-Пфальц Корнелия Вейганд, из-за разрушения инфраструктуры подача питьевой воды будет ограничена в течение долгого времени. По ее оценкам, речь может идти о нескольких неделях или даже месяцах.

Напомним, вот уже неделю в Германии продолжаются мощные ливни, в результате чего реки, в том числе Рейн, вышли из берегов и затопили улицы многих городов. Особенно сложное положение складывается в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Катаклизм привел к разрушению дорожной инфраструктуры и многочисленным обрывам линий электропередач.