Что делать при "заваленном" ЕГЭ

Только что закончился дополнительный период ЕГЭ: с 12 по 17 июля экзамены сдавали ребята, которые по болезни или иной причине пропустили или не смогли сдать ЕГЭ в основной период. Всего таких было более 2,7 тысячи человек. Те, кто получил на экзаменах 270 баллов и выше, скорее всего, уже обеспечили себе бюджетное место в одном из ведущих вузов страны. Но что делать, если набранные баллы по ЕГЭ не гарантируют поступление в университет? Вот что рекомендует кандидат педагогических наук, куратор программ Московского международного салона образования (ММСО) Александр Молчанов.

Самое логичное - попробовать поступить не в вуз, а в колледж при университете или в колледж, у которого есть договор с университетом на сокращенные программы обучения (эту информацию можно уточнить на сайте вуза или в приемной комиссии). Туда можно поступить, сдав аттестат об окончании 9-го класса. А после 11-го класса можно даже сделать "перезачет" и учиться в колледже на год меньше. После года или двух учебы, получив профессиональные навыки, вполне реально поступить и на первый курс университета, пройдя внутренние экзамены. И тут снова может сработать правило "минус год". Главное, чтобы у вуза и колледжа была договоренность .

Если ребенок получил за все ЕГЭ честные 200-210 баллов, можно подать документы на платное обучение.

Многим кажется, что конкурса для контрактников практически нет, но это не так. Особенно в ведущих вузах. Так что если выбираете этот вариант, имейте в виду вузы "не первого десятка". В качестве вы вряд ли потеряете: сегодня многие ведущие вузы делятся своими программами и лекциями с коллегами. А прием документов от платников, как правило, заканчивается позже, чем у бюджетников.

Еще один вариант - поступление в вуз на территории стран СНГ. У многих российских вузов есть партнерские связи с вузами в Казахстане, Узбекистане, Армении, Азербайджане и других странах. Имеются в виду программы двух дипломов - у России с другими странами, и наоборот. Можно учиться там как на основном месте обучения, а российское образование получить как второй диплом. При этом поступать в зарубежный вуз вы будете как иностранец по внутренним испытаниям, а не по результатам ЕГЭ.

Необязательно сразу после колледжа поступать в университет. Интересная работа, где можно "прокачать" навыки - хороший опыт

- Главное - взвесить все "за" и "против", посмотреть, какой из вариантов в долгосрочной перспективе будет для вас самым выгодным, - отмечает Александр Молчанов. - Обращаю внимание: вовсе не обязательно сразу после колледжа мчаться поступать в университет. Получили хорошие практические навыки? Поработайте по специальности. Интересная работа, где можно "прокачать" навыки и умения, понять, ту ли дорогу выбрал, - хороший опыт. Он будет совсем не лишним, если желание продолжить образование в университете все же появится.