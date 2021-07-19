ЦИК приступил к регистрации партийных списков

В избирательной кампании по выборам в Госдуму начался новый этап - регистрация партийных списков. Зарегистрированные кандидаты получают удостоверения и особые гарантии, которые будут действовать до подведения итогов голосования. Первыми этот статус обрели представители ЛДПР.

Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, с момента регистрации и до дня официального опубликования итогов голосования запрещается:

- увольнять кандидата или переводить на другую работу без его согласия;

- возбуждать уголовное дело против кандидата без санкции главы Следственного комитета;

- подвергать кандидата административному наказанию без согласия Генпрокурора.

Кроме того, обладатель удостоверения может получить освобождение от работы, учебы или службы до завершения выборов, а срок избирательной кампании засчитают ему в трудовой стаж по той специальности, по которой он работал до регистрации.

Первыми особый статус получили представители ЛДПР - на заседании в понедельник Центризбирком России зарегистрировал ее федеральный список в количестве 213 человек. "Это новый этап избирательной кампании, который мы начинаем с партии ЛДПР. Четкая организация, хорошо подготовленные документы позволяют нам рассмотреть этот вопрос", - отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Всего в гонку за думские мандаты в этот раз включились 15 политических сил из тридцати двух, имеющих право участвовать в выборах. Парламентские партии, а также еще десять объединений, имеющих представителей в региональных законодательных собраниях, могут регистрировать своих кандидатов без сбора подписей. Одна партия - Российский общенародный союз под председательством Сергея Бабурина - для регистрации федерального списка должна заручиться поддержкой как минимум 200 тысяч избирателей, причем в одном регионе разрешается собрать не более семи тысяч автографов.

После регистрации кандидаты получают удостоверения и особые гарантии

Напомним, Госдума избирается по смешанной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам. Партийные списки регистрирует ЦИК, а одномандатников - соответствующие окружные избирательные комиссии (ОИК). Прием документов в ОИК продлится до 4 августа.