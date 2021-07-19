Депутат предложил доплачивать пенсионерам за вакцинацию

Чтобы пенсионеры активнее соглашались сделать прививку от коронавируса, им предложено доплачивать по 10 тысяч рублей за такой важный для сохранения их здоровья шаг. С данной инициативой к главе Минтруда Антону Котякову обратился депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.

Он отметил, что ряд регионов ввели те или иные стимулы для пенсионеров, однако на федеральном уровне пока не введено пособия для прошедших вакцинацию от COVID-19. В своем письме депутат попросил министра оценить целесообразность его введения.

Выплата в 10 тысяч рублей может стимулировать пожилых делать прививки, указал Власов.

Меры стимулирования, к примеру, были введены в Москве. Привившиеся от COVID-19 жители столицы старше 60 лет получали сертификаты с баллами для использования в аптеках, магазинах или заведениях общественного питания.