Диета после отпуска обойдется в шесть тысяч рублей

В отпуске многие дают себе волю и набирают лишние килограммы, а по возвращении с отдыха - садятся на диету. Как не набрать вес за время отдыха и сколько денег отложить на правильное питание, рассказали в сервисах "Сбера".

По подсчетам аналитиков, две недели здоровой диеты - в отпуске или после него - в среднем по России около шести тысяч рублей.

Для сохранения хорошей фигуры важен сбалансированный и разнообразный рацион, основу которого должны составлять низкокалорийные продукты, отметила диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха. В их числе - куриная грудка, обезжиренные кефир и творог (в них много белка), гречка (богата микроэлементами и витаминами, хорошо усваивается), овощи, фрукты и отруби (быстро насыщают, богаты клетчаткой). Следует ограничить потребление сладостей, тяжелой пищи и фастфуда.

"Достаточное содержание белка в рационе уменьшает тягу к еде до 60 процентов, повышает скорость метаболизма, уменьшает потребление калорий, - добавила Маргарита Макуха. - Однако употребление слишком большого количества белковой пищи может негативно отразиться на обмене веществ и здоровье почек".

Что касается диет, в этом вопросе нужно быть очень внимательным и, по возможности, проконсультироваться с врачом. Многие диеты могут нанести вред здоровью: организм воспринимает их как стресс и начитает с новой силой накапливать жир, когда человек восстанавливает привычный рацион. Такие "качели" повышают риск сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, а также появления злокачественных новообразований.

Лучший способ похудеть - рациональное питание с небольшим дефицитом калорий и регулярная физическая активность, напомнила Макуха.

Обычно на то, чтобы скорректировать вес после отпуска, достаточно двух недель. По данным сервиса доставки "СберМаркет", сбалансированное меню на этот срок в среднем по России обойдется в 5 881 рубль. В Москве такой рацион будет на 15 рублей дороже, в Санкт-Петербурге - дешевле на 20 рублей. В корзину отобрали маложирное мясо птицы, морскую и речную рыбу, молочные продукты, крупы (гречку, нут, булгур и пшено).

Также понадобятся сезонные овощи - кабачки, огурцы, капуста, помидоры, перец и зелень. Из фруктов диетолог посоветовала несладкие цитрусовые (свити и грейпфрут) - они помогают снизить уровень холестерина и сахара в крови, нормализовать давление.