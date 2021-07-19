Для переработки отходов в России построят 12 экотехпарков

Создание 12 экотехпарков для переработки отходов, которое должно быть завершено к 2030 году, позволит сократить объемы захораниваемого на полигонах в два раза, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам с участием президента Владимира Путина.

"Эффект от этой инициативы: на 50% меньше захоронений, на 50% меньше первичного сырья, на каждый бюджетный рубль вложено три рубля частных инвестиций для создания объектов инфраструктуры, - сказала Виктория Абрамченко. - Всего планируем создать к 2030 году 12 экотехнопарков".

Согласно национальным целям развития России, к 2030 году все твердые коммунальные отходы должны попадать на сортировку, а объем отходов, вывозимых для захоронения на полигонах должен сократится в два раза.