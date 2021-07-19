Джонсон: Осенью в ночные клубы будут пускать только вакцинированных

Власти Великобритании намерены с конца сентября пускать в ночные клубы и на массовые мероприятия только полностью вакцинированных от коронавируса. Об этих планах правительства объявил в понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"К концу сентября, когда всем жителям страны старше 18 лет будет предоставлена возможность сделать вторую прививку, мы планируем сделать вакцинацию обязательным условием для входа в ночные клубы и другие места, где в большом количестве собираются люди. Для этого уже будет недостаточно предъявить отрицательный результат анализа", - заявил глава правительства. По его словам, необходимо привить как можно больше людей, чтобы не пришлось снова вводить различные ограничения (с сегодняшнего дня они сняты в Британии). По мнению британских властей, именно ночные клубы играют существенную роль в распространении инфекции. В плохо вентилируемых помещениях, где люди активно общаются друг с другом, создаются идеальные условия для заражения коронавирусом.

Идею предоставления доступа в клубы и на мероприятия исключительно по свидетельствам о вакцинации еще должен рассмотреть парламент. В настоящее время данный документ можно заменить отрицательным тестом на коронавирус или справкой о недавно перенесенном COVID-19 и наличии антител к вирусу.

Согласно последним данным, в Британии хотя бы одну дозу вакцины получили уже почти 88 процентов жителей, 68,5 процента полностью привиты.