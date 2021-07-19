Египет стал лидером по импорту российской пшеницы

Россия показала второй в истории результат по экспорту зерна в прошедшем сельхозгоду (закончился 30 июня), подсчитали для "РГ" в Центре оценки качества зерна при Россельхознадзоре. Египет вернул себе первое место по импорту российской пшеницы, экспорт ячменя оказался вовсе рекордным, а география поставок кукурузы снизились до минимума за последние пять лет.

По предварительным данным терруправлений Россельхознадзора, за прошедший сельхозгод на мировой рынок (с учетом поставок в страны ЕАЭС) было отгружено 58,7 млн тонн зерна и продуктов его переработки (+10% к прошлому агросезону). При этом экспорт зерновых культур вырос на 14% (до 49,8 млн тонн). Еще до апреля 2021 года темпы экспорта опережали результаты рекордного сезона 2017/2018, когда было вывезено 60,9 млн тонн. С 1 марта вывозная пошлина была удвоена с 25 до 50 евро за тонну, поэтому экспортеры пытались успеть вывезти максимальный объем.

Крупнейшими импортерами российского зерна остаются Турция (10,6 млн тонн) и Египет (8,2 млн тонн). 2,8 млн тонн импортировала Саудовская Аравия. Некоторые страны в разы увеличили импорт российской зерна: Тунис - в семь раз (до 0,7 млн тонн), Пакистан - в шесть раз (до 1,9 млн тонн).

Первое место среди российской продукции по объемам экспорта традиционно занимает пшеница. В прошедшем агросезоне ее экспорт увеличился на 13%, до 39,1 млн тонн. Ключевым рынком сбыта для российской пшеницы по итогам сельхозгода стал Египет, спустя год вернувший лидерство (опередив Турцию) и импортировавший на треть больше, чем в прошлом сезоне. Основные импортеры пшеницы остались прежними. Но в конце июня после пятилетнего перерыва из порта Тамань на Алжир была отгружена первая теплоходная партия продовольственной пшеницы объемом 29 тыс. тонн.

Второе место по поставкам на мировой рынок традиционно занимает ячмень. Рекордный за последние 10 лет урожай (20,9 млн т) стал причиной для роста экспортного потенциала до 6,4 млн т, что больше на 39% уровня прошлого сельхозгода и является максимальным объемом в истории современной России. Объемы экспорта кукурузы (третьей зерновой культуры по объему поставок) снизились на 7% до 3,9 млн тонн, а география поставок сократилась до минимальных за последние годы 35 стран.

Некоторые страны расширили ассортимент импорта нашего зерна. Например, Египет стал закупать кукурузу для попкорна, Бангладеш полюбил российскую гречиху, а Израиль - рисовую и льняную муку.

Египет начал закупать кукурузу для попкорна, Бангладеш - российскую гречку, а Израиль - рисовую муку

По данным минсельхоза, в этом году посевная площадь увеличена на 300 тыс. тонн, до 80,2 млн га. Она выросла под яровой пшеницей, кукурузой, подсолнечником и другими культурами. По прогнозам экспертов, урожай зерновых будет третьим после рекорда 2017/2018 и прошлого агросезонов. По прогнозам минсельхоза, урожай зерна в этом году составит не менее 127,4 млн тонн, в том числе 81 млн тонн пшеницы. Несмотря на действие экспортной пошлины, экспорт зерна в новом сезоне может составить около 51 млн тонн - на 3 млн тонн больше, чем в этом сезоне (48 млн тонн).