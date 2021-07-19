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19.07.2021 08:04
Рубрика: Общество

Эксперт пояснил, почему не может быть третьей волны коронавируса

Текст: Елена Манукиян

В России и в мире нет третьей волны коронавируса, а есть только всплеск заболеваемости, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, пишет ТАСС.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
НИИ Пастера: Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ достиг 60%

По его словам, эпидемический процесс распространения коронавируса един, внутри него не существует никаких волн.

"Я не считаю, что какие-то волны есть, это все просто всплески. Пока не создастся иммунная прослойка, все будут болеть", - сказал Жемчугов, комментируя слова директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, который накануне сообщил, что мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии коронавируса.

По словам Жемчугова, в России эпидемический процесс прекратится, когда 70% населения пройдут вакцинацию или переболеют.

Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что коллективный иммунитет в в стране, по предварительным данным, достиг 60 процентов.

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