Эксперты выявили в сети более 5 тысяч мошеннических сайтов о COVID-19

"Лаборатория Касперского" зафиксировала более 5 тысяч мошеннических сайтов на тему COVID-19 с начала пандемии. Об этом говорится в сообщении компании.

"Среди самых распространенных схем злоумышленников - фейковые предложения о выплатах в случае вакцинации и проведении тестов на COVID-19 со скидкой. Недавно стали популярны фишинговые объявления о продаже поддельных QR-кодов, сертификатов для посещения ресторанов и массовых мероприятий", - отмечается в материалах.

По данным аналитиков, в первом полугодии 2021 года пик мошеннической активности, связанной с коронавирусом, пришелся на март. Однако несмотря на то, что после этого эксперты некоторое время наблюдали небольшой спад, в июне злоумышленники вновь активизировались: за этот месяц компания обнаружила и заблокировала на 14% больше фишинговых ресурсов, чем месяцем ранее.

"В большинстве случаев мошенничества, связанного с темой пандемии, цель злоумышленников - получить данные пользователей. Поэтому если вы видите сообщение на тему COVID-19, мы рекомендуем всегда перепроверять информацию в официальных источниках и не оставлять свои персональные данные на подозрительных сайтах", - комментирует руководитель отдела развития методов фильтрации контента в "Лаборатории Касперского" Алексей Марченко.