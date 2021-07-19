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19.07.2021 16:57
Рубрика: Власть

Франция выдала России особо крупного мошенника

Текст: Иван Егоров

По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Франции экстрадируют в Россию гражданина РФ Ярослава Иванцова. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, Иванцов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Фото: iStock
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По версии следствия, в ноябре 2014 года в Москве Иванцов с сообщником под предлогом инвестирования денег под высокий процент в деятельность иностранной компании "АрдеККа Финанс Инк", похитил деньги нескольких потерпевших. Суммы похищенных "инвестиций" впечатляют: 715 000 долларов США, 293 100 евро (70 858 223 рублей), 1 000 000 долларов США (67 047 500 рублей) и 999 948 долларов США (64 586 612 рублей).

По данным Генпрокуратуры, поскольку Иванцов скрылся от уголовного преследования и покинул территорию России, он был объявлен в розыск.

В августе 2018 года он был задержан на территории Франции.

В октябре 2018 года Генеральная прокуратура направила в компетентные органы Франции запрос о его выдаче в Россию, который был удовлетворен.

Как отметили в надзорном ведомстве, в понедельник, 19 июля, в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Ярослава Иванцова доставят в Россию.

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