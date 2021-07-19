Голикова назвала дату запуска программы "Профессионалитет" в России

Реализация программы "Профессионалитет" в России, предполагающей сокращение срока обучения в колледжах, начнется с 1 сентября 2022 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Она добавила, что системе среднего профессионального образования в России нуждается в полной реструктуризации.

"Мы планируем комплексную реструктуризацию среднего профессионального образования за счет взаимодействия с предприятиями, то есть отраслевого подхода к подготовке кадров", - сказала вице-премьер.

Ранее стало известно, что правительство подготовило подходы к развитию системы среднего профобразования (СПО). В том числе они включают изменение методики формирования контрольных цифр приема, сроков подготовки специалистов, ремонт и переоснащение колледжей и ориентацию на рынок труда.