Голикова: Участниками программы "Пушкинская карта" станут 17 млн россиян

Участниками программы по посещению учреждений культуры "Пушкинская карта" за 4 года смогут стать 17 млн человек в возрасте от 14 до 22 лет. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Обладателем "Пушкинской карты" станет любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет, и мы предполагаем, что за четыре года участниками станут 17 млн человек", - отметила Голикова.

"Пушкинская карта" будет направлена на популяризацию культурных мероприятий по всей стране. Предполагается, что каждому участнику программы будет подарена "Пушкинская карта" номиналом 5 тысяч рублей на календарный год, в 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составит 3 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и частные учреждения культуры.