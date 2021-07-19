Государство поможет четырем регионам наладить переработку мусора

Построить предприятия по переработке отходов правительство поможет Дагестану, Крыму, Севастополю и Архангельской области. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента Владимира Путина.

По ее словам, ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) за счет федерального бюджета построит необходимые мощности, а позже они будут переданы в собственность регионам.

"Пилотное применение данной меры запланировано в республиках Дагестан и Крым, Севастополе и Архангельской области", - сказала вице-премьер.

Помощь от ППК РЭО получат и компании отрасли по обращению с отходами. Им будут доступны субсидирование до 25% от стоимости лизинга оборудования, мусоровозов, контейнеров и фандоматов для раздельного сбора тары и упаковки, перечислила Виктория Абрамченко.

Всего к 2024 году, согласно целям нацпроекта "Экология", в стране должны появиться 220 новых комплексов по сортировке, переработке и утилизации отходов. А к 2030 году все твердые коммунальные отходы будут попадать на сортировочные линии. В результате объем полигонного захоронения должен сократиться в два раза.