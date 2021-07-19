ХХХ "Славянский базар в Витебске" назвал победителей

Последние два дня фестиваля проходили творческие соревнования конкурсантов. Они проходят вот уже 19 лет и, что самое главное, открывают новые голоса, которые звучат на всю Европу.
В детском конкурсе почти всем исполнителям 13 лет. Гран-при конкурса удостоен Комен Вукович из Черногории. 13-летний минчанин Константин Мазуркевич - открытие года в "вокальной песочнице" шоу-бизнеса Беларуси, стал обладателем первой премии. Второй премии удостоены Ксения Канн из России и Элизабет Захариева из Болгарии. Белорусские и российские конкурсанты отмечены дипломами Парламентского собрания Союза Беларуси и России.
- Белорусские педагоги - невероятная ценность, - считает Виталий Осошник, член жюри детского конкурса. - Условия для развития творчества в Беларуси есть, поэтому белорусские исполнители постоянно представляют Беларусь на детском "Евровидении".
- Я десятый раз на "Славянском базаре в Витебске", - признался председатель детского жюри Филип Жмахер из Сербии, - "Славянский базар в Витебске", несмотря на трудные ковидные времена, показал свою силу и культуру миру.
Параллельно на сцене амфитеатра два дня эстрадные исполнители состязались в мастерстве. Всего 14 участников. Исполнители - разные, но соревновались на равных. К примеру, конкурсантке из Сербии всего 18 лет, поет с пяти лет. Эмиль Кадыров из России - артист театра Александра Градского. У украинки Ренаты Штифель тоже солидный вокальный багаж. Она прошла 42 конкурса в своей жизни.
Оценивало взрослых исполнителей строгое жюри. Его председатель - Анатолий Ярмоленко, бессменный руководитель белорусского ансамбля "Сябры". Свое мнение высказали Сергей Пенкин, мировая звезда Димаш Кудайберген - победитель ХХIV Международного конкурса исполнителей "Витебск-2015", и обладательница Гран-при первого конкурса молодых исполнителей "Витебск-93" Таисия Повалий.
- Мне в этом году исполнилось 60 лет, - признался Сергей Пенкин. - Я впервые на "Базаре" в качестве члена жюри. Конкурс интересный. Потрясающе оформлена сцена с экраном 3D. Очень много талантливых певцов. Спасибо белорусам, что проходит фестиваль. На улицах Витебска - "бразильский" карнавал. Все поют, танцуют. Очень жаркий прием. Я даже приехал со своим вентилятором.
- "Славянский базар в Витебске" - это супер профессионально, - считает композитор, президент культурной ассоциации "Международные итальянские фестивали" Микеле Пома, - фестиваль четко организован.
- Исполнители во второй день пели под оркестр, - рассказал председатель жюри ХХХ Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "ВИТЕБСК-21" Анатолий Ярмоленко. - Это сложнее. Мнение зрителей и жюри всегда расходятся. Зрители получают удовольствие, а мы работаем. "Славянский базар в Витебске" - уникальное музыкальное явление в мире. Многие иностранные исполнители выучили белорусские песни и даже поют "Купалинку".
- Я бы каждому исполнителю поставила по 10 баллов. Они все талантливые, -говорит Таисия Повалий, - второй день конкурса трудный - на родном языке надо спеть под живой оркестр, чтобы зацепило. Нужно показать голос, мастерство. Когда я получила в 1993 году гран-при "Славянского базара в Витебске" гуляла вся моя страна, как будто я из космоса прилетела. Я получила от фестиваля 5 тысяч долларов, сейчас дают 20 тысяч. Мне вручили хрустального петуха, но мой сын, играя в мяч, попал в него. Благодаря сыну, я освободила место для нового приза. В честь меня заложили именную звезду, и президент Беларуси вручил приз "Через искусство к миру и взаимопониманию" и он - не хрустальный.
- В1997 году приехал впервые на "Славянский базар в Витебске", - говорит народный артист Молдовы Константин Москович, - и каждый год я видел изменения к лучшему. Фестиваль растет. Благодаря фестивалю у нас есть возможность встречаться, общаться.
- Мы, артисты, были одной семьей, - говорит солист группы OTTAWAN Жан Батист из Испании, - сейчас среди молодежи одни "мэтры", но пробиться гораздо труднее. Выживут сильнейшие.
Интрига взрослого конкурса разрешилась в два часа ночи 19 июля. Гран при получила Рухия Байдукенова из Казахстана. Она круто пела, брала верхи. Приз зрительский симпатий получил 20-летний белорус Даниил Мышковец.
Призов Парламентского собрания Союзного государства удостоены Даниил Мышковец из Беларуси и Эмиль Кадыров из России.
- Я был уже здесь в 2012 году, - признался Эмиль Кадыров. - Меня поражает Летний амфитеатр и полный зал народа. Для артистов выступать перед полным залом огромное счастье.