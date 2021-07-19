ХХХ "Славянский базар в Витебске" назвал победителей

За время форума прошло 160 различных мероприятий. По просьбе зрителей, уникальная выставка "Золотая хохлома - душа России", организованная Союзным государством, задержится в Художественном музее еще на месяц.

Последние два дня фестиваля проходили творческие соревнования конкурсантов. Они проходят вот уже 19 лет и, что самое главное, открывают новые голоса, которые звучат на всю Европу.

В детском конкурсе почти всем исполнителям 13 лет. Гран-при конкурса удостоен Комен Вукович из Черногории. 13-летний минчанин Константин Мазуркевич - открытие года в "вокальной песочнице" шоу-бизнеса Беларуси, стал обладателем первой премии. Второй премии удостоены Ксения Канн из России и Элизабет Захариева из Болгарии. Белорусские и российские конкурсанты отмечены дипломами Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

- Белорусские педагоги - невероятная ценность, - считает Виталий Осошник, член жюри детского конкурса. - Условия для развития творчества в Беларуси есть, поэтому белорусские исполнители постоянно представляют Беларусь на детском "Евровидении".

- Я десятый раз на "Славянском базаре в Витебске", - признался председатель детского жюри Филип Жмахер из Сербии, - "Славянский базар в Витебске", несмотря на трудные ковидные времена, показал свою силу и культуру миру.

Параллельно на сцене амфитеатра два дня эстрадные исполнители состязались в мастерстве. Всего 14 участников. Исполнители - разные, но соревновались на равных. К примеру, конкурсантке из Сербии всего 18 лет, поет с пяти лет. Эмиль Кадыров из России - артист театра Александра Градского. У украинки Ренаты Штифель тоже солидный вокальный багаж. Она прошла 42 конкурса в своей жизни.

Оценивало взрослых исполнителей строгое жюри. Его председатель - Анатолий Ярмоленко, бессменный руководитель белорусского ансамбля "Сябры". Свое мнение высказали Сергей Пенкин, мировая звезда Димаш Кудайберген - победитель ХХIV Международного конкурса исполнителей "Витебск-2015", и обладательница Гран-при первого конкурса молодых исполнителей "Витебск-93" Таисия Повалий.

- Мне в этом году исполнилось 60 лет, - признался Сергей Пенкин. - Я впервые на "Базаре" в качестве члена жюри. Конкурс интересный. Потрясающе оформлена сцена с экраном 3D. Очень много талантливых певцов. Спасибо белорусам, что проходит фестиваль. На улицах Витебска - "бразильский" карнавал. Все поют, танцуют. Очень жаркий прием. Я даже приехал со своим вентилятором.

- "Славянский базар в Витебске" - это супер профессионально, - считает композитор, президент культурной ассоциации "Международные итальянские фестивали" Микеле Пома, - фестиваль четко организован.

- Исполнители во второй день пели под оркестр, - рассказал председатель жюри ХХХ Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "ВИТЕБСК-21" Анатолий Ярмоленко. - Это сложнее. Мнение зрителей и жюри всегда расходятся. Зрители получают удовольствие, а мы работаем. "Славянский базар в Витебске" - уникальное музыкальное явление в мире. Многие иностранные исполнители выучили белорусские песни и даже поют "Купалинку".

- Я бы каждому исполнителю поставила по 10 баллов. Они все талантливые, -говорит Таисия Повалий, - второй день конкурса трудный - на родном языке надо спеть под живой оркестр, чтобы зацепило. Нужно показать голос, мастерство. Когда я получила в 1993 году гран-при "Славянского базара в Витебске" гуляла вся моя страна, как будто я из космоса прилетела. Я получила от фестиваля 5 тысяч долларов, сейчас дают 20 тысяч. Мне вручили хрустального петуха, но мой сын, играя в мяч, попал в него. Благодаря сыну, я освободила место для нового приза. В честь меня заложили именную звезду, и президент Беларуси вручил приз "Через искусство к миру и взаимопониманию" и он - не хрустальный.

- В1997 году приехал впервые на "Славянский базар в Витебске", - говорит народный артист Молдовы Константин Москович, - и каждый год я видел изменения к лучшему. Фестиваль растет. Благодаря фестивалю у нас есть возможность встречаться, общаться.

- Мы, артисты, были одной семьей, - говорит солист группы OTTAWAN Жан Батист из Испании, - сейчас среди молодежи одни "мэтры", но пробиться гораздо труднее. Выживут сильнейшие.

Интрига взрослого конкурса разрешилась в два часа ночи 19 июля. Гран при получила Рухия Байдукенова из Казахстана. Она круто пела, брала верхи. Приз зрительский симпатий получил 20-летний белорус Даниил Мышковец.

Призов Парламентского собрания Союзного государства удостоены Даниил Мышковец из Беларуси и Эмиль Кадыров из России.

- Я был уже здесь в 2012 году, - признался Эмиль Кадыров. - Меня поражает Летний амфитеатр и полный зал народа. Для артистов выступать перед полным залом огромное счастье.